Путин попросил проинформировать о важности своевременной вакцинации в России

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания попросил зампредседателя правительства страны Татьяну Голикову проинформировать о необходимости достижения определённого уровня вакцинации.
Путин попросил проинформировать о важности своевременной вакцинации в России
  • РИА Новости

«Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определённому сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией», — сказал Путин.

Президент добавил, что в этом случае многие уже предпринятые усилия могут пойти насмарку.

Путин отметил, что хотел бы, чтобы российские граждане услышали это.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

В Кремле сообщили, что никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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