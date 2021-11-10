Путин попросил проинформировать о важности своевременной вакцинации в России
- РИА Новости
«Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определённому сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией», — сказал Путин.
Президент добавил, что в этом случае многие уже предпринятые усилия могут пойти насмарку.
Путин отметил, что хотел бы, чтобы российские граждане услышали это.
Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.
В Кремле сообщили, что никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.