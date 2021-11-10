Песков: никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось.

«Никаких решений на этот счёт на федеральном уровне до сих пор не принималось», — ответил Песков на вопрос о возможности принятия соответствующего решения на федеральном уровне.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушило бы конституционные права россиян.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.