За сутки в России зарегистрировано 38 058 случаев COVID-19

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 39 160 заболевших.

С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 34 565 пациентов с коронавирусом, за всё время выписан после выздоровления 7 654 161 человек.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что по состоянию на 9 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек.

Как отметили в Роспотребнадзоре, симптомы COVID-19 всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.