В Роспотребнадзоре указали на сходство симптомов COVID-19 и простуды

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная заявила, что симптомы новой коронавирусной инфекции всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

«Симптомы всё больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план», — цитирует РИА Новости заявление Пшеничной.

По её словам, примерно в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.

Профессор также отметила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у некоторых пациентов его можно выявить в кишечнике спустя несколько месяцев после выздоровления.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.