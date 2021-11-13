«Экстренная мера на фоне сложной ситуации»: в ГД внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для получения доступа к ряду общественных мест и видов транспорта. В кабмине эти меры назвали экстренными и обусловленными сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в случае принятия новый порядок будет действовать до 1 июня 2022 года — к этому сроку ожидается достижение в России коллективного иммунитета на уровне 80%. Голикова также уточнила, что переходный период для предложенных правительством мер продлится до 1 февраля, чтобы граждане успели вакцинироваться.

Правительство России направило в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Ожидается, что в случае принятия документов и после вступления законов в силу принятые меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — подчёркивается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Первый законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» регламентирует вопросы посещения россиянами массовых мероприятий и различных учреждений.

«Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации», — говорится в тексте заявления.

До 1 февраля 2022-го при отсутствии перечисленных документов граждане смогут посетить указанные объекты, предъявив отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется только у лиц, располагающих медотводом от прививки.

В правительстве подчеркнули, что при посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, по-прежнему ничего не надо будет предъявлять.

Ещё один законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» — регламентирует вопросы использования QR-кодов на железнодорожном и авиационном транспорте. Уточняется, что речь идёт о международных и междугородних перевозках.

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Пассажирам также потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение о перенесённом коронавирусе. Отмечается, что вплоть до даты, которую установит кабмин, при отсутствии перечисленных документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Иностранцам также нужен будет ПЦР-тест для того, чтобы воспользоваться услугами ж/д- или авиатранспорта.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на специальном брифинге пояснил, что предъявить документы нужно будет уже на этапе покупки билетов.

«При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация... Мы отрабатываем технологию, как можно быстро проверять медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать пассажиров на посадке», — сказал он.

В тексте одного из законопроектов поясняется, что россияне, которые приобрели билет на рейс до даты введения обязательных QR-кодов, в отсутствие такой документации смогут вернуться на родину при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

«В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс», — отмечается в тексте.

Авторы документа констатируют, что его принятие повлечёт необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов перевозчиков за возврат билетов.

Коллективный иммунитет на уровне 80%

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства заявила, что переходный период для новых мер продлится до 1 февраля.

«Гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы тем, у кого их нет, поэтому законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — сказала Голикова.

Она пояснила, что выбранный в законопроектах срок действия новых мер обозначен до 1 июня 2022 года, поскольку эта дата — ориентир по достижению коллективного иммунитета в России.

«Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что нам всё-таки удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные: 80% взрослого населения», — сказала Голикова.

Она также упомянула, что законопроект о QR-кодах не будет распространяться на несовершеннолетних граждан России.

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Говоря о ситуации с заболеваемостью COVID-193, Голикова отметила, что после нерабочих дней, объявленных президентом России, темпы прироста заболеваемости снизились. По её словам, важно сохранить этот позитивный тренд и не утратить достигнутого прогресса.

«Поэтому, посоветовавшись с губернаторами, посоветовавшись с экспертами... мы пришли к выводу, который, по сути, реализован в тех двух законопроектах, которые сегодня в Государственную думу внесло правительство», — отметила Голикова.

Также она заявила, что причина высоких ежедневных показателей смертности от коронавируса кроется в том, что россияне не соблюдают ограничительные меры и «не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения».

Комментируя инициативы кабмина, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил ТАСС, что предложенные меры, связанные с QR-кодами, могут быть введены федеральным законом. По его словам, частичное ограничение прав граждан не противоречит Конституции РФ в соответствии с ч. 3 ст.55 («Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»).

Регистрация инъекционного «Арепливира»

Тем временем в пятницу, 12 ноября, стало известно, что первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошёл регистрацию. Как сообщили в пресс-службе ГК «Промомед», разработавшей средство, препарат начнёт поступать в стационары всех регионов до конца 2021 года.

«Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Там подчеркнули, что специалистам удалось первыми в мире создать инъекционную форму фавипиравира, хотя эта субстанция представляет собой нерастворимый порошок. Проведённое исследование под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность препарата.