Голикова: сертификат о вакцинации должен стать таким же важным, как паспорт

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Сертификат о вакцинации против COVID-19 должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова: сертификат о вакцинации должен стать таким же важным, как паспорт
  • РИА Новости

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — сказала она.

Голикова также напомнила о необходимости достижения коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не допустить дальнейшего развития пандемии в России.

По состоянию на 12 ноября уровень коллективного иммунитета в стране составил 49%.

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