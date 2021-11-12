Голикова: сертификат о вакцинации должен стать таким же важным, как паспорт
- РИА Новости
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — сказала она.
Голикова также напомнила о необходимости достижения коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не допустить дальнейшего развития пандемии в России.
По состоянию на 12 ноября уровень коллективного иммунитета в стране составил 49%.