Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и сертификатов

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Президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС в формате видеоконференции призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.
Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и сертификатов
  • РИА Новости

Российский лидер напомнил, что подобную инициативу Москва выдвинула на недавнем саммите G20.

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», — сказал он.

Путин также отметил, что некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма.

Трансляцию выступления президента вёл RT.

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