Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и сертификатов
- РИА Новости
Российский лидер напомнил, что подобную инициативу Москва выдвинула на недавнем саммите G20.
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», — сказал он.
Путин также отметил, что некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма.
Трансляцию выступления президента вёл RT.