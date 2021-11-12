Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID-19
- РИА Новости
В ходе выступления российский лидер отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире всё ещё сохраняется множество социально-экономических проблем.
«Да и сам коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать всё необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное технологическое обеспечение», — сказал Путин.
Трансляцию выступления президента вёл RT.
В рамках мероприятия также планируется обсуждение вопроса постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определение ключевых направлений работы АТЭС на период до 2040 года.