Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID-19

Президент России Владимир Путин на ежегодном саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в формате видеоконференции не исключил появления новых, более опасных штаммов коронавируса.

В ходе выступления российский лидер отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире всё ещё сохраняется множество социально-экономических проблем.

«Да и сам коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать всё необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное технологическое обеспечение», — сказал Путин.

Трансляцию выступления президента вёл RT.

В рамках мероприятия также планируется обсуждение вопроса постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определение ключевых направлений работы АТЭС на период до 2040 года.