Российские военные получат отдельные QR-коды

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В законопроекте о доступе в заведения общепита, музеи и другие общественные места по QR-кодам отдельно будет определена форма соответствующих документов для военнослужащих.
Российские военные получат отдельные QR-коды
  • РИА Новости

По информации Интерфакса, военные и приравненные к ним лица вместо QR-кодов получат возможность предъявлять другой документ о прохождении вакцинации от коронавируса, перенесённом заболевании или противопоказаниях к прививке. 

Определять соответствующие документы будет Минобороны или федеральный орган, где предусмотрена военная или приравненная к военной служба.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала вынужденной мерой введение соответствующих правил по всей стране.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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