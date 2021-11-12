Российские военные получат отдельные QR-коды
- РИА Новости
По информации Интерфакса, военные и приравненные к ним лица вместо QR-кодов получат возможность предъявлять другой документ о прохождении вакцинации от коронавируса, перенесённом заболевании или противопоказаниях к прививке.
Определять соответствующие документы будет Минобороны или федеральный орган, где предусмотрена военная или приравненная к военной служба.
Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала вынужденной мерой введение соответствующих правил по всей стране.
Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.