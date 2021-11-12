Российские военные получат отдельные QR-коды

В законопроекте о доступе в заведения общепита, музеи и другие общественные места по QR-кодам отдельно будет определена форма соответствующих документов для военнослужащих.

По информации Интерфакса, военные и приравненные к ним лица вместо QR-кодов получат возможность предъявлять другой документ о прохождении вакцинации от коронавируса, перенесённом заболевании или противопоказаниях к прививке.

Определять соответствующие документы будет Минобороны или федеральный орган, где предусмотрена военная или приравненная к военной служба.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала вынужденной мерой введение соответствующих правил по всей стране.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.