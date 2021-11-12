В Госдуме назвали вынужденной мерой введение QR-кодов по всей стране

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России введение QR-кодов может распространиться по всей стране.

«Я уверена, что жизнь и здоровье людей стоят гораздо больше, чем те ограничения, которые сейчас вводятся. Они вводятся вынужденно и будут введены временно. И как только коронавирус уйдёт, мы восстановим обычное передвижение и перемещение», — сказала депутат.

Она отметила, что «это вынужденная мера».

«И нам всем просто нужно вакцинироваться и пережить всё это», — добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.