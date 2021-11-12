В Госдуме назвали вынужденной мерой введение QR-кодов по всей стране
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«Я уверена, что жизнь и здоровье людей стоят гораздо больше, чем те ограничения, которые сейчас вводятся. Они вводятся вынужденно и будут введены временно. И как только коронавирус уйдёт, мы восстановим обычное передвижение и перемещение», — сказала депутат.
Она отметила, что «это вынужденная мера».
«И нам всем просто нужно вакцинироваться и пережить всё это», — добавила Бессараб.
Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.
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