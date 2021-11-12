Голикова назвала причину высоких показателей смертности от коронавируса

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала очень высокими показатели смертности от коронавирусной инфекции в стране.
Голикова назвала причину высоких показателей смертности от коронавируса
  • РИА Новости

Она отметила, что в последние дни ежедневно наблюдаются очень высокие показатели — более 1 тыс. летальных исходов от COVID-19.

«Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения», — заявила Голикова на брифинге.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и в некоторых видах транспорта.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.

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