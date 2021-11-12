Голикова объяснила решение внести в Госдуму проекты о QR-кодах

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.

Она отметила, что после нерабочих дней, объявленных президентом России, темпы прироста заболеваемости снизились.

По её словам, важно сохранить этот позитивный тренд и не утратить этих достижений.

«Поэтому, посоветовавшись с губернаторами, посоветовавшись с экспертами... мы пришли к выводу, который, по сути, реализован в тех двух законопроектах», — сказала Голикова на брифинге.

Также Голикова заявила, что причина высоких ежедневных показателей смертности от коронавируса кроется в том, что российские граждане не соблюдают ограничительные меры и «не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения».

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.