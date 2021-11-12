Сертификат при ревакцинации «Спутником Лайт» начинает действовать в день прививки

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Сертификат при ревакцинации или вакцинации переболевших COVID-19 граждан препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать в день прививки. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По его словам, при использовании препарата «Спутник V» сертификат начнёт действовать в день введения второго компонента вакцины.

«При этом, если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших «Спутником Лайт», то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Ранее в оперштабе заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составил 49%.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, сертификат о вакцинации против COVID-19 должен стать таким же важным документом, как паспорт.

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