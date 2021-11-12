Перевозчикам могут разрешить расторгать договор с не выполнившими требования о QR-кодах

В случае, если гражданин не выполнил требования закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор, деньги будут возвращены. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя внесённый в Госдуму проект о QR-кодах.

Она отметила, что законопроект о введении системы QR-кодов предполагает наделение Минтранса России некоторыми дополнительными полномочиями в отношении того, за какой период времени гражданин должен уведомить о наличии или отсутствии у него медицинских документов при приобретении билетов.

«В случае, если гражданин не выполнил требования закона... перевозчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор перевозки и тогда в течение 30 дней ему возвращаются соответствующие деньги», — заявила Голикова на брифинге, трансляцию которого вёл RT.

Внесённый правительством в Госдуму законопроект устанавливает переходный период при введении QR-кодов до 1 февраля.

Соответственно, до этого времени в случае отсутствия документов, подтверждающих вакцинацию, факт перенесённого заболевания или медотвод от прививки, граждане имеют право посещать любые объекты при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Решение об использовании системы QR-кодов и список объектов, для посещения которых они потребуются, будут принимать власти российских регионов.