Решение об использовании QR-кодов будут принимать власти российских регионов

Решение об использовании системы QR-кодов и список объектов, для посещения которых они потребуются, будут принимать власти российских регионов. Об этом сообщили в правительстве России.

«Решение об использовании QR-кодов и о перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что QR-коды не будут вводить для посещения аптек, продуктовых магазинов и предприятий с товарами первой необходимости.

Ранее стало известно, что правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Уточняется, что нормы по QR-кодам планируют ввести до 1 июня 2022 года.