Решение об использовании QR-кодов будут принимать власти российских регионов
- РИА Новости
«Решение об использовании QR-кодов и о перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.
Отмечается, что QR-коды не будут вводить для посещения аптек, продуктовых магазинов и предприятий с товарами первой необходимости.
Ранее стало известно, что правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Уточняется, что нормы по QR-кодам планируют ввести до 1 июня 2022 года.