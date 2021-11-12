В России установят переходный период для введения QR-кодов до 1 февраля

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RT
Внесённый правительством в Госдуму законопроект устанавливает переходный период при введении QR-кодов до 1 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В России установят переходный период для введения QR-кодов до 1 февраля
  • РИА Новости

Трансляцию брифинга ведёт RT.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — сказала она.

При этом вице-премьер обратила внимание на то, что до 1 февраля в случае отсутствия документов, подтверждающих вакцинацию, факт перенесённого заболевания или медотвод от прививки, граждане имеют право посещать любые объекты при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее стало известно, что правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Уточняется, что соответствующие нормы планируют ввести до 1 июня 2022 года.

Решение об использовании системы QR-кодов и список объектов, для посещения которых они потребуются, будут принимать власти российских регионов.

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