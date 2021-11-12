Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова констатировала ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в пяти регионах России за неделю.
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах России
  • Reuters

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области», — говорится в заявлении Голиковой, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

На тепловой карте портала эти регионы отмечены уже не оранжевым, а красным цветом.

При этом Тува и Калмыкия на карте из красных стали ярко-оранжевыми, поскольку  заболеваемость на 100 тыс. населения в них снизилась за текущую неделю.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодном саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходившего в формате видеоконференции, не исключил появления новых, более опасных штаммов коронавируса.

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