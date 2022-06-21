«С целью защиты экономики и граждан»: Госдума одобрила закон о легализации параллельного импорта

Государственная дума приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Документ защитит компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Ещё в мае Минпромторг утвердил перечень соответствующей продукции, и за прошедший месяц по новой схеме в страну были поставлены запчасти, электроника, одежда и косметика на 2 млрд рублей. Таким образом, за счёт инициативы в российские магазины постепенно возвращаются товары ранее ушедших зарубежных брендов. Впрочем, определённые трудности пока сохраняются при параллельном импорте автомобилей, признают специалисты.

Во вторник, 21 июня, Государственная дума России одобрила закон о легализации параллельного импорта. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, правительство России решило легализовать параллельный импорт ещё в конце марта на фоне санкций Запада. Речь идёт о ввозе в страну оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами.

Теперь, пояснил Володин, предлагается дополнить эту норму тем, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми маркирована продукция, не является нарушением. Таким образом, закон оградит российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, уголовной и административной ответственности, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

«Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя… Подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну. Одобренный список насчитывает 56 товарных групп. Речь идёт, например, о косметике, парфюмерии, одежде, стройматериалах, электронике, оборудовании, запчастях и автомобилях.

С момента утверждения перечня в Россию по параллельному импорту уже было ввезено товаров на общую сумму почти 2 млрд рублей, о чём ранее в интервью RT рассказывал руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что продукция была поставлена по 130 позициям.

«В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт, — это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую», — цитирует РИА Новости Мантурова.

РИА Новости

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С начала весны международные компании на фоне санкций Запада продолжают объявлять об уходе из России. Тем временем продукция ушедших из страны зарубежных брендов активно продаётся на российских маркетплейсах, в онлайн-магазинах и традиционных точках розничной торговли.

Как рассказал RT президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов, часть представленных позиций включает в себя выкупленные ещё перед уходом иностранных брендов партии продукции и товарные остатки. Впрочем, по словам эксперта, сегодня всё чаще в продаже можно увидеть товары, завезённые с помощью параллельного импорта и оформленные в упрощённом порядке.

«Чуть больше 30% таких товаров приходится на электронику и бытовую технику, примерно пятая часть — это одежда и косметика, а остальное распределено между другими категориями. Причём товары параллельного импорта сегодня представляют не только крупнейшие ретейлеры. Сейчас эту нишу активно осваивают малый бизнес и совсем небольшие интернет-магазины, которые специализируются на какой-то товарной категории, например на электронике», — добавил Соколов.

Цена вопроса

Одна из ключевых трудностей при налаживании параллельного импорта — это отсутствие привычного фирменного сопровождения поставляемых товаров. Таким мнением с RT поделился главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Сложнее будет в нужной мере обеспечивать гарантию, ремонт и замену этой продукции со стороны производителя. Кроме того, есть и другая опасность — возможная подмена оригинального товара контрафактом на какой-то стадии поставки», — отметил специалист.

В свою очередь, цена такой продукции зачастую серьёзно превышает стоимость товаров, ввезённых традиционным импортом. Во многом такое положение дел связано с наценкой посредников, пояснил Гойхман.

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«Импортёрам придётся завозить товары через другие страны, в которых нет санкционных или иных препятствий на приобретение данной продукции. Например, для таких целей могут использоваться Турция, Китай, ближневосточные страны — Иран, ОАЭ, а также государства СНГ — Казахстан, Армения или Узбекистан», — добавил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Артём Соколов. По его словам, логистика стала намного дороже, поскольку цепочка поставок значительно удлинилась, а прямой путь самолётом или через сервисы экспресс-доставки сейчас невозможен.

«Кроме того, сказываются и сложности взаиморасчётов — значительно больше стало и комиссий за денежные переводы. Тем не менее параллельный импорт всё же выполняет свою основную задачу — товарный ассортимент сохранён», — подчеркнул Соколов.

Обходной путь

Помимо сохранения широкого выбора товаров для потребителей, параллельный импорт играет важную роль и для российской промышленности в условиях санкций Запада. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Параллельный импорт способен заместить критически важные направления для российской экономики. Ведь многие отрасли работают на зарубежном оборудовании, сырье и комплектующих», — пояснил эксперт.

Таким образом, легализация параллельного импорта позволит обеспечить сразу и производственный, и потребительский спрос. Более того, наполнение рынка товарами будет способствовать повышению конкуренции, что в конечном счёте может ограничить рост цен, считает Марк Гойхман.

«Реализация этих товаров создаёт и рабочие места в разных секторах. Это не только производство и торговля, но и смежные отрасли: транспортировка, складское хозяйство, кредитование и страхование. Всё это приносит экономике налоги, доходы бюджета и работников, что способствует общему росту деловой и потребительской активности и ВВП», — уверен специалист.

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Любопытно, что в текущих условиях сами иностранные производители оригинальной продукции могут быть заинтересованы в поставке своих товаров в Россию по параллельному импорту. Так, даже на фоне давления со стороны западных властей зарубежный бизнес получает дополнительный канал сбыта.

«Поэтому есть резон предполагать, что многие из тех, кто покинул российский рынок в результате санкций, будут не против неофициальных поставок. Это позволит и сохранить лицо с политической точки зрения, и осуществлять дополнительные продажи, причём не неся ответственности и расходов по гарантиям, обслуживанию своих товаров», — объяснил Гойхман.

Торговый затор

Как отмечают опрошенные RT эксперты, одним из наиболее трудных направлений для параллельного импорта пока остаётся поставка зарубежных автомобилей. Прежде всего этому препятствуют серьёзные законодательные ограничения, считают специалисты.

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«Ставить на учёт новый автомобиль можно только при соблюдении определённых процедур. Если ввозят партию новых автомобилей либо производят их в России, должно быть свидетельство об одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое автопроизводитель или по его поручению автоимпортёр получает в России. Это целая процедура, она сложна и стоит денег», — рассказал RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По его словам, ОТТС выдаётся не просто на отдельный автомобиль, но и на каждый вид мотора и конкретное место производства.

«Когда вы ввозите машину, на которую в принципе нет сертификата, то вы просто не поставите её на учёт. Но даже если ОТТС есть, то он имеет определённый срок действия, не очень большой. И сейчас автопроизводители, которые временно ушли с рынка, просто не будут продлевать действие ОТТС», — добавил Кадаков.

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На этом фоне быстро наладить параллельный импорт новых машин не получится, считает эксперт. По его мнению, тогда надо менять весь подход и ставить вообще любой транспорт на учёт.

«Однако есть технический регламент Таможенного союза, который выше национального законодательства. Есть наши законы и подзаконные акты, касающиеся дорожного движения и страхования. Все эти документы между собой завязаны. Автомобиль — это не электрочайник. Изменить всё вот так, по щелчку пальцев, невозможно. Будет просто вакханалия тогда. Я не думаю, что в ближайшее время что-то принципиально изменится», — заключил специалист.