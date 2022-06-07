«Увидим новые бренды»: правительство направит 500 млн рублей на рекламу российских товаров
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Правительство России впервые просубсидирует рекламу отечественных товаров на телевидении. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в рамках Недели российского ретейла.
По его словам, в 2022 году на эти цели пока планируется направить 500 млн рублей. Таким образом власти хотят повысить узнаваемость российской продукции и создать в стране условия для развития собственных брендов.
«Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнёры, и для них наш рынок тоже открыт. Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции», — заявил Мантуров.
Как отметил глава Минпромторга, на сегодняшний день товары с российским названием продаются хуже зарубежных. На этом фоне отечественные производители зачастую выпускают свою продукцию под брендами на иностранных языках.
- Денис Мантуров
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Поддержка со стороны государства в популяризации российских товаров будет особенно актуальна в связи с уходом многих иностранных компаний из РФ. Таким мнением в разговоре с RT поделился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
По его мнению, рекламное продвижение сегодня в первую очередь необходимо брендам, участвующим в импортозамещении. Речь идёт о новых продуктовых и товарных линейках, которые сейчас приходят на смену зарубежным в российских магазинах.
«Это, в частности, товары для детей, косметика и бытовая химия. Также помощь в продвижении не помешает новым компаниям и стартапам на поздних стадиях формирования, которые только начали производить товары», — отметил Калинин.
Более того, инициативой правительства могут воспользоваться и многие региональные производители, считает специалист. По его словам, сегодня у таких предприятий есть возможность нарастить выпуск и вывести свою продукцию за пределы собственного региона, а реклама должна в этом помочь. Похожую точку зрения в комментарии RT выразил и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
«Благодаря такой поддержке мы увидим новые бренды, которые ранее не были представлены или были известны только в своих регионах. Мы полагаем, что активнее всего нужно продвигать российские товары широкого потребления. Наиболее востребованной будет реклама отечественной лёгкой промышленности, а также продуктов питания», — предположил депутат.
Впрочем, опрошенные RT эксперты считают выделенные правительством 500 млн рублей относительно небольшой суммой для продвижения товаров. В связи с этим, как полагает Александр Калинин, расходование средств станет адресным, а в перечень претендентов на господдержку бренды будут попадать по рекомендации.
«Например, процедура отбора может происходить через Фонд содействия инновациям или по линии Минпромторга. В целом же идея рекламировать товары по телевидению выглядит разумной, так как основную часть информации, включая рекламную, большинство россиян по-прежнему получают через телевидение и реже — через интернет», — добавил Калинин.
Широкий доступ
Помимо поддержки в области рекламного продвижения правительство собирается снять ряд барьеров для упрощения сбыта российской продукции в рознице. В частности, власти намерены развивать альтернативные торговые форматы, такие как ярмарки или рынки.
«Сейчас мы начинаем прикладную работу по созданию в стране современных оптовых продовольственных рынков. Это существенно сократит логистические издержки и цепочки посредников, упростит и ускорит товародвижение», — заявил Денис Мантуров.
- АГН «Москва»
- © Любимов Андрей
Одновременно в России продолжится развитие интернет-торговли. Однако для этого потребуется «донастройка» законодательства в связи с легализацией параллельного импорта, добавил министр.
«Следует чётко понимать, что параллельный импорт — это совсем не серый импорт и уж тем более не контрафакт. Это право ввозить брендовый товар не только тем, кого сам производитель указал как официального дистрибьютора. Товар всё равно будет оригинальным, прошедшим таможенную «очистку» и сертификацию», — пояснил глава Минпромторга.
Напомним, правительство России ещё в конце марта на фоне западных санкций решило легализовать параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.
Как рассказал RT президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов, после ухода иностранных компаний из России в стране наблюдалась нехватка части товарных позиций, особенно в сегменте электроники. Впрочем, легализация параллельного импорта и меры властей по поддержке бизнеса должны исправить ситуацию, уверен специалист.
«В ближайшие два месяца увидим результаты, и новые поставщики придут на рынок. Но уже сейчас есть на рынке широкий ассортимент продукции, включая российскую. Барьеров для входа отечественных компаний на торговые площадки в настоящий момент нет. Тем временем потребитель уже начинает реже делить товар на российский и импортный, для него главное — качество и доступная цена», — заключил Соколов.