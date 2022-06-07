«Увидим новые бренды»: правительство направит 500 млн рублей на рекламу российских товаров

Правительство России выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных товаров по федеральным каналам, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, инициатива должна повысить узнаваемость российских брендов среди граждан. Как полагают эксперты, в связи с уходом многих иностранных компаний из РФ власти начнут продвигать продукцию, аналоги которой ранее поставлялись из-за рубежа. В частности, речь идёт о товарах для детей, косметике, бытовой химии и некоторых продуктах питания. Выиграть от этого могут в первую очередь региональные производители, а также новые компании или стартапы, уверены специалисты.

Правительство России впервые просубсидирует рекламу отечественных товаров на телевидении. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в рамках Недели российского ретейла.

По его словам, в 2022 году на эти цели пока планируется направить 500 млн рублей. Таким образом власти хотят повысить узнаваемость российской продукции и создать в стране условия для развития собственных брендов.

«Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнёры, и для них наш рынок тоже открыт. Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции», — заявил Мантуров.

Как отметил глава Минпромторга, на сегодняшний день товары с российским названием продаются хуже зарубежных. На этом фоне отечественные производители зачастую выпускают свою продукцию под брендами на иностранных языках.

Денис Мантуров

© РИА Новости / Алексей Даничев

Поддержка со стороны государства в популяризации российских товаров будет особенно актуальна в связи с уходом многих иностранных компаний из РФ. Таким мнением в разговоре с RT поделился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его мнению, рекламное продвижение сегодня в первую очередь необходимо брендам, участвующим в импортозамещении. Речь идёт о новых продуктовых и товарных линейках, которые сейчас приходят на смену зарубежным в российских магазинах.

«Это, в частности, товары для детей, косметика и бытовая химия. Также помощь в продвижении не помешает новым компаниям и стартапам на поздних стадиях формирования, которые только начали производить товары», — отметил Калинин.

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Более того, инициативой правительства могут воспользоваться и многие региональные производители, считает специалист. По его словам, сегодня у таких предприятий есть возможность нарастить выпуск и вывести свою продукцию за пределы собственного региона, а реклама должна в этом помочь. Похожую точку зрения в комментарии RT выразил и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

«Благодаря такой поддержке мы увидим новые бренды, которые ранее не были представлены или были известны только в своих регионах. Мы полагаем, что активнее всего нужно продвигать российские товары широкого потребления. Наиболее востребованной будет реклама отечественной лёгкой промышленности, а также продуктов питания», — предположил депутат.

Впрочем, опрошенные RT эксперты считают выделенные правительством 500 млн рублей относительно небольшой суммой для продвижения товаров. В связи с этим, как полагает Александр Калинин, расходование средств станет адресным, а в перечень претендентов на господдержку бренды будут попадать по рекомендации.

«Например, процедура отбора может происходить через Фонд содействия инновациям или по линии Минпромторга. В целом же идея рекламировать товары по телевидению выглядит разумной, так как основную часть информации, включая рекламную, большинство россиян по-прежнему получают через телевидение и реже — через интернет», — добавил Калинин.

Широкий доступ

Помимо поддержки в области рекламного продвижения правительство собирается снять ряд барьеров для упрощения сбыта российской продукции в рознице. В частности, власти намерены развивать альтернативные торговые форматы, такие как ярмарки или рынки.

«Сейчас мы начинаем прикладную работу по созданию в стране современных оптовых продовольственных рынков. Это существенно сократит логистические издержки и цепочки посредников, упростит и ускорит товародвижение», — заявил Денис Мантуров.

АГН «Москва»

© Любимов Андрей

Одновременно в России продолжится развитие интернет-торговли. Однако для этого потребуется «донастройка» законодательства в связи с легализацией параллельного импорта, добавил министр.

«Следует чётко понимать, что параллельный импорт — это совсем не серый импорт и уж тем более не контрафакт. Это право ввозить брендовый товар не только тем, кого сам производитель указал как официального дистрибьютора. Товар всё равно будет оригинальным, прошедшим таможенную «очистку» и сертификацию», — пояснил глава Минпромторга.

Напомним, правительство России ещё в конце марта на фоне западных санкций решило легализовать параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

Как рассказал RT президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов, после ухода иностранных компаний из России в стране наблюдалась нехватка части товарных позиций, особенно в сегменте электроники. Впрочем, легализация параллельного импорта и меры властей по поддержке бизнеса должны исправить ситуацию, уверен специалист.

«В ближайшие два месяца увидим результаты, и новые поставщики придут на рынок. Но уже сейчас есть на рынке широкий ассортимент продукции, включая российскую. Барьеров для входа отечественных компаний на торговые площадки в настоящий момент нет. Тем временем потребитель уже начинает реже делить товар на российский и импортный, для него главное — качество и доступная цена», — заключил Соколов.