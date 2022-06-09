«Обеспечить максимально возможную локализацию»: АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей в Тольятти

АвтоВАЗ вернулся к сборке автомобилей на заводе в Тольятти. Как рассказали в пресс-службе компании, стартовал выпуск семейства Lada Granta в комплектации Classic'22, которая призвана исключить влияние импортных компонентов на работу предприятия. Заказать автомобиль можно только с 90-сильным двигателем и «механикой». Вместе с тем в оснащение Granta Classic'22 входят электроусилитель руля и электростеклоподъёмники передних дверей.

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о возобновлении выпуска автомобилей на заводе в Тольятти. Предприятие приступило к сборке Lada Granta в комплектации Classic 2022 модельного года.

«Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — отметили в пресс-службе компании.

В список оснащения Granta Classic'22 вошли электроусилитель руля, электростеклоподъёмники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, а также аудиоподготовка с четырьмя динамиками и стальные 14-дюймовые колёсные диски с декоративными колпаками.

Единственный предложенный вариант силовой установки состоит из двигателя мощностью 90 л.с. и механической коробки передач.

В компании отметили, что версия Classic'22 получила «улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий». Среди таких элементов АвтоВАЗ приводит окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Кроме того, в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Руководитель концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания должна и дальше выпускать на рынок автомобили, которые не зависят от ситуации с импортом комплектующих.

«Мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием совместно с федеральными и региональными властями ведётся интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков», — приводит слова Соколова пресс-служба компании.

Отметим, что АвтоВАЗ с середины прошлого года вводил временные приостановки производства на фоне затруднений с поставками электронных компонентов. В 2022 году в компании приняли решение перенести на отрезок с 4 по 25 апреля единый корпоративный отпуск, который ранее был запланирован на период с 25 июля по 14 августа.

Позднее произошла плановая приостановка на период с 30 апреля по 11 мая, обусловленная майскими праздниками и корпоративным отпуском. В течение мая автопроизводитель несколько раз объявил дополнительные периоды простоя.

Отметим, что на фоне российской спецоперации на Украине французская корпорация Renault решила пересмотреть своё участие в капитале АвтоВАЗа. В прошлом Renault владел почти 68% акций предприятия Alliance Rostec Auto B.V., которое, в свою очередь, владело 100% акций АвтоВАЗа в паре с «Ростехом» (32% акций). В конце 2021 года бумаги АвтоВАЗа перевели из офшора в российскую юрисдикцию.

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Вместе с тем 16 мая Минпромторг РФ объявил о передаче 67,69% акций АвтоВАЗа в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ». Кроме того, правительству Москвы было передано предприятие «Рено Россия», производственная площадка которого находилась на мощностях бывшего завода АЗЛК, выпускавшего автомобили под брендом «Москвич».

6 июня стало известно, что завод ЗАО «Рено Россия» был официально переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что предприятие будет производить автомобили под историческим брендом «Москвич». Как пояснил мэр, основным технологическим партнёром возрождённого завода «Москвич» станет КамАЗ.

По словам градоначальника, на первом этапе на заводе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем на площадке будут собирать и электромобили.

Впоследствии Собянин также пояснил, что речь не идёт о выпуске старых моделей «Москвича», вместо них будут собирать «самые современные» автомобили. При этом мэр отметил, что для реализации этого проекта потребуется участие международных партнёров, поскольку «с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к участию в проекте может быть привлечён китайский автопроизводитель. Как заявил министр, в этом качестве рассматриваются две компании, однако он не уточнил, о каких именно фирмах идёт речь.