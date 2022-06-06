АЕБ: продажи АвтоВАЗа в России в мае упали на 84%

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Продажи компании «АвтоВАЗ» в России в мае снизились на 84%, до 6 тыс. автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
АЕБ: продажи АвтоВАЗа в России в мае упали на 84%
  • globallookpress.com

Отмечается, что в мае снизилось общее число продаж легковых автомобилей в России.

«Май 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на -83,5%, или на 123 110 штук, по сравнению с маем 2021 года», — говорится в сообщении АЕБ.

«АвтоВАЗ» в мае 2022-го продал 6012 автомобилей по сравнению с 38 284 автомобилями за аналогичный период 2021 года.

За январь — май совокупные продажи компании в стране упали на 58%.

Ранее руководитель концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время представления коллективу сообщил, что предприятие планирует возобновить производство продукции в начале июня.

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