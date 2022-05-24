АвтоВАЗ планирует возобновить производство в начале июня

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Руководитель концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время представления коллективу сообщил, что предприятие планирует возобновить производство продукции в начале июня.
АвтоВАЗ планирует возобновить производство в начале июня
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Каса

«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца, мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда, и потом постепенно восстановить его в полном объёме», — цитирует Соколова ТАСС.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что одно из условий сделки Renault по АвтоВАЗу — помощь с поставками комплектующих.

21 мая стало известно о назначении экс-министра транспорта России и вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова президентом концерна «АвтоВАЗ».

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