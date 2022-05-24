АвтоВАЗ планирует возобновить производство в начале июня

Руководитель концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время представления коллективу сообщил, что предприятие планирует возобновить производство продукции в начале июня.

«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца, мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда, и потом постепенно восстановить его в полном объёме», — цитирует Соколова ТАСС.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что одно из условий сделки Renault по АвтоВАЗу — помощь с поставками комплектующих.

21 мая стало известно о назначении экс-министра транспорта России и вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова президентом концерна «АвтоВАЗ».