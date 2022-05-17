Мантуров заявил об обязательстве Renault помогать с поставками компонентов АвтоВАЗу
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран, готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АвтоВАЗа», — сказал Мантуров.
Министр подчеркнул, что решение было компромиссным.
Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году.
16 мая в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.