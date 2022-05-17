Мантуров заявил об обязательстве Renault помогать с поставками компонентов АвтоВАЗу

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что одно из условий сделки Renault по АвтоВАЗу — помощь с поставками комплектующих.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран, готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АвтоВАЗа», — сказал Мантуров.

Министр подчеркнул, что решение было компромиссным.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году.

16 мая в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.