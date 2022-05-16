В Минпромторге заявили, что запуск производства автомобилей «Москвич» ожидается в этом году

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году.

Пак рассказал, что бывший завод «Рено Россия» переименуют в Московский автомобильный завод «Москвич».

По его мнению, в ближайшее время столичные власти совместно с менеджментом завода представят планы по развитию производства.

«Мы ожидаем запуск производства в этом году», — приводит его слова ТАСС.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

В Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.