В Минпромторге заявили, что запуск производства автомобилей «Москвич» ожидается в этом году
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Пак рассказал, что бывший завод «Рено Россия» переименуют в Московский автомобильный завод «Москвич».
По его мнению, в ближайшее время столичные власти совместно с менеджментом завода представят планы по развитию производства.
«Мы ожидаем запуск производства в этом году», — приводит его слова ТАСС.
16 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
В Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.