Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич»

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич»
  • © Д. Гришкин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault... Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал Собянин в блоге.

Ранее Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

23 марта компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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