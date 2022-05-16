Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault... Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал Собянин в блоге.

Ранее Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

23 марта компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.