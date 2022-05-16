Минпромторг: российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

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Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщил Минпромторг России.
Минпромторг: российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
  • globallookpress.com
  • © Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы.

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗа. Также АвтоВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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