Глава Минпромторга Мантуров стал председателем совета директоров АвтоВАЗа

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Глава российского Минпромторга Денис Мантуров занял пост председателя совета директоров АвтоВАЗа.
Глава Минпромторга Мантуров стал председателем совета директоров АвтоВАЗа
  • РИА Новости

«Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Мантурову Д.В. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества «АвтоВАЗ», — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее руководитель концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время представления коллективу сообщил, что предприятие планирует возобновить производство продукции в начале июня.

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