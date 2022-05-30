Глава Минпромторга Мантуров стал председателем совета директоров АвтоВАЗа

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров занял пост председателя совета директоров АвтоВАЗа.

«Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Мантурову Д.В. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества «АвтоВАЗ», — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее руководитель концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время представления коллективу сообщил, что предприятие планирует возобновить производство продукции в начале июня.