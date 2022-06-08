АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей на заводе в Тольятти. Как сообщили в пресс-службе производителя, стартовал выпуск Lada Granta в версии Classic.

РИА Новости

«8 июня 2022 года АО «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года», — говорится в сообщении. Отмечается, что выпускаемые автомобили станут самыми доступными новыми легковыми автомобилями на российском рынке. «Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — подчеркнули в АвтоВАЗе. В мае стало известно, что бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал президентом АвтоВАЗа.