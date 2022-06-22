В поиске ориентира: курс доллара впервые с 2015 года опускался ниже 53 рублей

На торгах в среду, 22 июня, курс доллара опускался до 52,8 рубля, а курс евро вплотную приближался к отметке 55 рублей. Достигнутые значения стали самыми низкими с 2015 года. Как объясняют эксперты, приток иностранной валюты в Россию от экспорта остаётся высоким, но интерес граждан и бизнеса к ней падает на фоне снижения импорта и ограничений ЦБ. Рекордное за последние годы укрепление рубля позволило несколько замедлить инфляцию в стране, однако бюджет теперь недополучает часть доходов от поставок товаров за рубеж. Какие меры могут вернуть равновесный валютный курс — в материале RT.

В среду, 22 июня, российская валюта дорожает на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 1,8% и впервые с июня 2015 года достигал 52,8 рубля. В то же время курс евро опускался на 2,2% — до 55,01 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в мае 2015-го.

Значимую поддержку рублю по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты в стране, считают эксперты. Так, полученные от продажи товаров за рубежом доллары и евро поступают в Россию в значительных объёмах, но интерес к ним со стороны населения и бизнеса падает на фоне низкого импорта и действия ограничений на финансовом рынке страны.

«Определяющим фактором для валютного курса стало сальдо торгового баланса. Российский экспорт с начала года находится на рекордных уровнях, а импорт сильно сократился. Большой приток валюты в результате положительного сальдо приводит к укреплению рубля», — рассказал RT директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

В целом за последние три месяца нацвалюта сумела не только полностью отыграть все санкционные потери текущего года, но и более чем в два раза укрепиться по сравнению с уровнями начала марта. В тот момент на фоне экономических ограничений Запада против Москвы курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Резкое удорожание рубля в последнее время стало одной из главных причин торможения инфляции в России, о чём ранее заявляли в Центробанке. Согласно оценке регулятора, в настоящий момент рост потребительских цен в стране уже отошёл от весенних максимумов и сейчас замедляется быстрее ожиданий.

«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отмечали в ЦБ.

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Напомним, в середине весны годовая инфляция в России впервые за 20 лет поднималась до 17,8%. Тогда предполагалось, что по итогам 2022 года показатель может вовсе превысить 20%. Впрочем, сейчас темпы роста потребительских цен в годовом выражении замедлились до 16,7%, а к концу текущего года власти прогнозируют уровень не выше 15%.

Традиционно укрепление нацвалюты должно приводить к удешевлению импортных товаров. Вместе с тем опрошенные RT специалисты пока не ожидают значимого снижения цен на зарубежную продукцию.

Как объясняют аналитики, ввоз целого ряда товарных позиций в страну ограничен санкциями. При этом поставляемая по параллельному импорту иностранная продукция продаётся с наценкой посредников.

«Конечно, при прочих равных укрепление национальной валюты приводит к снижению темпов инфляции. Однако в ситуации ограничений импортных поставок и роста затрат на логистику в тех товарах, которые ввозить возможно, влияние крепкого курса на цены не столь сильное, как могло бы быть», — пояснил Виталий Исаков.

С оглядкой на бюджет

Хотя инфляция в России начала замедляться, слишком крепкий рубль невыгоден российским экспортёрам, от которых зависят основные поступления в бюджет. Таким мнением с RT поделилась ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Экспортёры при слабом рубле могут получать в рублях больше прибыли, соответственно, уплатить больше налога на прибыль в бюджет. В этом контексте очень дорогой рубль может быть также невыгоден экономике, как и слишком дешёвый», — пояснила Мильчакова.

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Похожую точку зрения ранее озвучил и первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, чрезмерное укрепление нацвалюты связано с тем, что Центробанк не таргетирует курс рубля. При этом оптимальным уровнем для российской промышленности замглавы кабмина считает 70—80 рублей за доллар.

«Мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил её до 9,5%. Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным прежде всего с переукреплённым обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Впрочем, ЦБ по-прежнему выступает против искусственной фиксации валютных курсов в России. Об этом, в частности, заявляла председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка: мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России

Как предположил в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, в ближайшее время большие объёмы поступающей в страну валютной выручки продолжат поддерживать рубль. Впрочем, некоторое давление на российскую валюту может оказать перезапуск бюджетного правила, считает специалист.

«В рамках этого механизма Минфин будет направлять сверхдоходы от экспорта нефти и газа на покупку иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния. Это позволит сбалансировать рекордные объёмы продажи валютной выручки экспортёрами. Работа над новым бюджетным правилом уже ведётся», — отметил собеседник RT.

По мнению Виталия Исакова, в определённой степени сдержать укрепление рубля должно помочь дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и снятие ограничений на движение капитала в стране. Тем не менее главным ориентиром для валютных курсов будет оставаться именно баланс экспорта и импорта, уверен аналитик.

«Основная надежда — на сокращение сальдо торгового баланса. В этом случае возможен возврат курсов доллара и евро в диапазон 60—70 рублей», — заключил Исаков.