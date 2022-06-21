Впервые за семь лет: курс доллара на Мосбирже опускался ниже 55 рублей

На торгах во вторник, 21 июня, курс доллара на Московской бирже впервые с лета 2015 года опускался почти до 54 рублей. Опрошенные RT эксперты связывают это с сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты в стране. Кроме того, бизнес начал добровольно избавляться от долларов и евро на фоне опасений по поводу возможной блокировки валютных счетов за рубежом. В правительстве России назвали рубль переукреплённым и подняли вопрос о возможном таргетировании курса. Между тем Центробанк считает такую практику опасной для экономического суверенитета страны. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца лета — в материале RT.

Во вторник, 21 июня, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался на 2,6% — до 54,2 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в июне 2015 года. Курс евро при этом опускался на 3% — до 57,09 рубля.

С начала месяца нацвалюта подорожала примерно на 12% к американской и на 8% — к европейской. Наблюдаемая динамика во многом связана с сохраняющимся профицитом торгового и платёжного баланса России. Таким мнением с RT поделился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Мы видим существенное превышение объёмов экспортной выручки над импортом. Одновременно идёт процесс добровольной девалютизации компаниями, поскольку из-за санкций бизнес опасается удержания своих валютных счетов Западом. При этом спрос предприятий на валюту для инвестирования за рубежом сильно снизился в условиях внешних ограничений», — пояснил Карпунин.

Помимо этого, дополнительную поддержку российской валюте оказывает налоговый период, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Как объяснил собеседник RT, в это время компании-экспортёры традиционно продают больше иностранной валюты и покупают рубли для уплаты налогов.

Более того, в июле компании начнут выплачивать дивиденды за 2021 год. В результате продажа валюты со стороны бизнеса усилится, добавил специалист.

Gettyimages.ru

© Sefa Karacan / Anadolu Agency

Напомним, ещё в начале весны курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно. Так рынок отреагировал на введение целого ряда экономических санкций странами Запада против России. Тогда для стабилизации обстановки Центробанк и правительство одобрили комплекс мер.

В частности, экспортёров обязали продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные от продажи товаров за рубежом доллары и евро на рубли. Наряду с этим ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

Как рассказал RT замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, действия властей позволили оперативно выйти на «достаточно комфортный» курс рубля, а затем — и на докризисный уровень. В результате Центробанк стал снижать ключевую ставку и смягчать ограничения на финансовом рынке, а требование к экспортёрам продавать валютную выручку было решено отменить. Впрочем, рубль по-прежнему укрепляется в силу инерционных процессов, считает Вольвач.

Дмитрий Вольвач об укреплении рубля

«Сейчас наблюдается некая инерция от принятых решений, и рубль даже переукрепляется. Однако любые крайности здесь не очень хороши. То есть ослабление рубля приводит к инфляционным процессам и удорожанию товаров, в результате чего страдает потребитель. Если рубль переукрепляется, то рано или поздно начнут страдать наши производители», — рассказал Дмитрий Вольвач на полях Петербургского международного экономического форума.

Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил и аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его словам, на фоне резкого удорожания нацвалюты российские компании при поставках за границу прежнего объёма товаров получают меньший объём рублёвой выручки. В результате снижаются налоговые поступления от экспортёров в бюджет, что ведёт к сокращению доходной части казны.

Целевой ориентир

Как ранее отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, чрезмерное укрепление нацвалюты связано с тем, что Центральный банк не таргетирует курс рубля. При этом оптимальным уровнем для российской промышленности замглавы кабмина назвал 70—80 рублей за доллар.

«Мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил её до 9,5%. Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным прежде всего с переукреплённым обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — цитирует ТАСС Белоусова.

В Центробанке тем временем выступили против таргетирования курса рубля. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, подобная практика несёт риски для экономического суверенитета страны.

«Если мы будем привязывать параметры нашей денежно-кредитной политики к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс, номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8—10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем», — подчеркнул Заботкин.

РИА Новости

© Мария Девахина

По мнению опрошенных RT экспертов, в ближайшее время ЦБ будет пытаться сдержать укрепление рубля за счёт дальнейшего снятия ограничений на финансовом рынке. Помимо этого, как полагает Владислав Антонов, регулятор может дополнительно снизить ключевую ставку или ограничить выплату дивидендов компаниям.

«Тем не менее из-за налогового периода и сохраняющегося дисбаланса между спросом и предложением курс доллара может опуститься до 53 рублей, а курс евро — до 54,5 рубля. Пока что рубль живёт в своей реальности, игнорируя все негативные факторы», — добавил Антонов.

Как предположила в интервью RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова, ослабление рубля может начаться ближе к концу лета, когда правительство вернётся к бюджетному правилу. В рамках этой инициативы Минфин покупал доллары и евро в Фонд национального благосостояния и тем самым фактически не позволял рублю сильно укрепляться. Сейчас по поручению президента правительство готовит новое бюджетное правило.

«Полагаем, что до этого момента валютные курсы будут находиться в широких коридорах. Так, до конца лета доллар может торговаться в диапазоне 55—75 рублей, а евро — вблизи 58—63 рублей», — заключила Мильчакова.