«Работа ведётся настойчиво»: замглавы Минэкономразвития Вольвач — о дедолларизации и последствиях западных ограничений

С 2017 года доля доллара в российском экспорте уменьшилась с 68 до 54%, а в импорте сохраняется вблизи 35%. Тем не менее в условиях западных санкций тренд на отказ от американской валюты в торговых расчётах будет только усиливаться. Таким мнением в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ поделился заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, в настоящий момент Россия наращивает взаимный товарооборот со странами ЕАЭС. При этом доля расчётов в нацвалютах в таких сделках уже достигла 75%, а в перспективе может увеличиться до 80%. Как отметил замглавы министерства, российская экономика быстро адаптируется к новым условиям, в то время как Запад только начинает осознавать масштаб собственных ошибок.

— На фоне западных санкций Россия начала активно отказываться от использования валют недружественных стран в торговле. Так, например, газовая отрасль уже перешла на расчёты в рублях. Как сейчас развивается этот процесс и сможем ли мы полностью исключить доллар из торговых операций?

— Тренд на уменьшение внешнеторговых расчётов в долларах и евро начался не вчера. Россия стала двигаться в этом направлении как минимум с 2014 года, когда против нас были введены первые пакеты санкций. Именно поэтому и результаты дедолларизации экономики сейчас столь заметны.

Так, например, за последние пять лет доля доллара в нашем экспорте сократилась с 68 до 54%. В импорте показатель стабильно держится на уровне 35%, но мы ещё посмотрим, как изменится ситуация к концу текущего года.

Это непростой переход, потому что изменение структуры расчётов влияет на экономику, действующие и будущие контракты, а также на маржинальность.

Поэтому, с одной стороны, работа в данном направлении ведётся достаточно настойчиво, но с другой — очень аккуратно, чтобы не разбалансировать те процессы и связи, которые на сегодняшний день существуют. Тем не менее тренд на дальнейшее снижение доли доллара и евро в расчётах очевиден.

Дмитрий Вольвач о дедолларизации

— В расчётах с какими странами дедолларизация идёт наиболее активно?

— В первую очередь это наши ближайшие торговые партнёры — страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). С ними мы эту работу ведём более настойчиво и чуть успешнее, чем со странами дальнего зарубежья. Важно отметить, что очень серьёзно увеличивается доля расчётов в рублях по внешнеторговым контрактам со странами ЕАЭС и СНГ.

Практически вдвое снизилась доля доллара в расчётах с государствами БРИКС — с 78 до 37%. По линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) тоже есть определённая динамика. В первую очередь она обусловлена тем, что у нас действительно хороший прогресс по дедолларизации торговли в расчётах с Китаем.

— Если говорить о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, какова сейчас доля расчётов в нацвалютах между странами? Как значение может измениться на фоне сегодняшней обстановки в мире?

— Всеми странами ЕАЭС одобрено формирование единого платёжного пространства в качестве одного из приоритетных направлений нашего партнёрства. При этом доля внутренних расчётов в нацвалютах уже достигла 75%, а в дальнейшем мы надеемся довести это значение где-то до 80%.

С начала этого года интерес к таким расчётам вырос очень серьёзно. Об этом можно судить по объёмам торгов на основных биржевых площадках.

Например, объём торгов на бирже валютной парой российский рубль — белорусский рубль увеличился в 20 раз, а парой российский рубль — казахстанский тенге — в 46 раз. Это значит, что есть объективный спрос на эти валютные операции, и участникам внешнеэкономической деятельности нужна эта ликвидность, для того чтобы платить по реальным контрактам.

Отмечу, что в торговле с Белоруссией 80% расчётов осуществляются в российских рублях. То есть доля рубля в торговле с ЕАЭС высока и играет важную роль, но мы всё же не настаиваем на создании именно рублёвого пространства в рамках союза. Всем должно быть комфортно. Поэтому если где-то удобнее использовать нацвалюты, например, Армении или Киргизии, мы будем только рады.

— Возможно ли использование криптовалют во внешней торговле в обозримой перспективе?

—Позиции Минэкономразвития, Минфина и Центробанка сходятся в следующем: мы не согласны с тем, что какая-то альтернативная валюта должна ходить во внутренних расчётах. Однако, если у страны — партнёра в законодательстве предусмотрено использование криптовалют во внешнеторговых операциях, мы к этому готовы.

Дмитрий Вольвач о расчётах в криптовалютах

То есть мы закладываем в соответствующих законопроектах и нормативных актах возможность расчёта в криптовалюте по внешнеторговым контрактам, если для этого существует нужная инфраструктура, соблюдаются необходимые ограничения, а законодательство внешнеторгового партнёра позволяет это сделать.

— Как в условиях санкций изменились объёмы торговли России со странами ЕАЭС и СНГ?

— В целом за последние пять лет товарооборот России со странами ЕАЭС вырос более чем на 60%, или на $26 млрд. В абсолютных масштабах лидером по приросту объёма за этот период для нас стала Республика Беларусь.

Более того, с начала текущего года Белоруссия по объёмам экспорта в Россию обогнала Германию. Понятно, что разные факторы на это повлияли, но сам факт говорит о многом. То есть мы видим разворот и переориентацию внешней торговли на наших ближайших партнёров.

Основа товарооборота между Россией и ЕАЭС — это энергоносители, продовольственные товары, металлургическая продукция, машины, оборудование. И основными тенденциями развития структуры товарооборота России со странами ЕАЭС выступают сокращение удельного веса минеральных продуктов, рост значимости всех остальных укрупнённых товарных групп, то есть групп более высокого передела.

Что касается наших прогнозов, по итогам этого года ожидается рост российского экспорта в страны ЕАЭС более чем на 24%, а в страны СНГ — на 8%. Импорт, в свою очередь, увеличится на 9% и 19% соответственно.

— Западные страны продолжают вводить всё новые торговые ограничения в отношении России. Насколько серьёзно это может отразиться на объёме товарооборота России в текущем году?

— Россия, несмотря на беспрецедентное и совершенно беззаконное одностороннее давление, остаётся ответственным участником мировых, и энергетических, и продовольственных рынков. Мы понимаем, насколько весь мир зависит от тех существующих сегодня логистических цепочек. Любая попытка исключить звено из этой цепи приведёт к очень серьёзным последствиям, причём для всех сторон.

Влияние ощутят на себе не только попавшие под санкции Россия и Белоруссия, но и другие страны. Рынки настолько связаны и взаимозависимы, что невозможно взять и такую страну, как Россия, локализовать, выделить и попытаться как-то её переформатировать внешним давлением без последствий. Этого не будет, это невозможно. И то, что сейчас происходит в экономиках наших европейских и заокеанских партнёров, только подтверждает данный факт.

Дмитрий Вольвач о последствиях санкций для Запада

Люди, которые ещё несколько месяцев назад с гордостью позиционировали себя авторами санкций и даже соревновались между собой, кто больше придумал ограничений против России, сейчас немного поутихли. Причина очень простая. Тот урон и тот вред, который эти люди нанесли экономикам и уровню жизни своих стран, он, как минимум, не был просчитан до конца, а может быть ещё до конца и не осознан.

Как будет дальше ситуация развиваться, конечно, во многом зависит от того, в какую сторону будет двигаться внешняя санкционная политика, на которую мы, к сожалению, влиять не в силах. Но мы можем к ней адаптироваться, причём делаем это достаточно быстро.

— Одной из самых обсуждаемых тем сейчас является угроза глобального продовольственного кризиса. Что это означает для российской экономики? Ощутим ли мы последствия этого кризиса?

— То, что сейчас происходит на продовольственных рынках, это не результат каких-то событий или каких-то решений, принятых в последние месяцы. Всё это итог тех проблем и ошибок, которые формировались на протяжении последних нескольких лет. Это и рост мировой инфляции, и торговый протекционизм, и безапелляционное такое нарушение механизмов рыночного ценообразования.

Также в период пандемии начались сбои цепочек поставок, и до сих пор они так и не восстановились. Санкции последних месяцев только усугубили ситуацию. Мы видим рост стоимости энергоносителей, удобрений и продовольствия. Ряд стран запретили или ограничили торговлю ключевыми продуктами, а это безусловно добавило виток в спираль роста мировых цен и дефицитов.

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С начала года на глобальном рынке пшеница подорожала на 45%, подсолнечное масло — на 53%, мясо свинины — на 35%, нефть — на 51%, а удобрения 7%, что тоже очень чувствительно.

Россия же очень глубоко интегрирована в мировые торговые процессы и продовольственные цепочки. Мы занимаем первое место по экспорту пшеницы, пятое — по экспорту зерна, третье — по производству пшеницы, четвёртое — по производству картофеля, молока и мяса курицы. Также мы обеспечиваем 13% мировых поставок зерновых культур. На нашу долю приходится треть мирового экспорта подсолнечного масла и 16% рапсового масла.

Несмотря на общее мировое снижение поставок продовольствия на международные рынки, Россия оставалась крупнейшим экспортёром зерна. Мы отгрузили 40 млн тонн в 120 стран. Больше всего в Турцию, Египет, страны Южной Азии. Мы отгрузили удобрения в 130 стран и продукцию сельхозмашиностроения более чем в 30 стран.

При этом у нас сохраняется потенциал для наращивания экспорта. Мы до конца этого года способны будем предложить на мировые рынки более 25 млн тонн зерна и более 22 млн тонн калийных удобрений. И мы предлагаем эти продукты для наших основных потребителей, поскольку, повторюсь, мы были, есть и остаёмся ответственными игроками на мировых продовольственных и энергетических рынках.

— На фоне ограничений Запада рубль сильно подешевел в начале весны, но сейчас сумел не только отыграть санкционные потери, но и укрепиться до рекордных значений последних лет. С чем это связано, и какой курс является оптимальным для наших экспортёров и бюджета?

— Центробанк и правительство молниеносно среагировали на те вызовы и удары, с которыми столкнулась финансовая система России после первых пакетов санкций. Были оперативно введены ограничения на движение капитала и контроль за продажей экспортной выручки. Это позволило сначала выйти на достаточно комфортный курс рубля, потом — на докризисный курс.

Дмитрий Вольвач об укреплении рубля

При этом сейчас наблюдается некая инерция от принятых решений, и рубль даже переукрепляется. Однако любые крайности здесь не очень хороши. То есть ослабление рубля приводит к инфляционным процессам и удорожанию товаров, в результате чего страдает потребитель. Если рубль переукрепляется, то рано или поздно начнут страдать наши производители.

Поэтому мы должны выдерживать равновесный курс рубля. На данный момент этот баланс ищется, и он будет найден через те инструменты, которые Центральный банк и правительство достаточно тонко, точечно и профессионально применяют в столь непростых условиях.