Без жёстких мер: Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет на хождение доллара в России

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, российские власти не собираются конфисковывать валютные вклады граждан или запрещать хождение доллара и евро. Более того, ЦБ считает необходимым и дальше снимать введённые ранее ограничения на финансовом рынке. Как отметила председатель регулятора, внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда. Вместе с тем возврата к закрытой и неконкурентной экономике Советского Союза не будет, заверил помощник президента РФ Максим Орешкин. Адаптация к новым условиям потребует времени, тем не менее опыт пандемии позволяет стране быстрее преодолевать последствия западных санкций, констатировал глава Минэкономразвития Максим Решетников. На этом фоне ведомство вскоре планирует вновь улучшить макроэкономический прогноз.

Запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 16 июня.

По её словам, власти также не собираются конфисковывать валютные вклады россиян. При этом ЦБ выступает за дальнейшее снятие ограничений на финансовом рынке, добавила глава регулятора.

«Ограничения на движение капитала коснулись широкого круга: и физических лиц, и юридических, и резидентов, и нерезидентов. Но по мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются, и — моё мнение — большинство из них должно быть снято», — отметила Набиуллина.

Напомним, с конца зимы США, ЕС и ряд других стран вводят против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже почти 11 тыс. ограничений (8,2 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Первоначально санкции вызвали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Объявленные ограничения привели к резкому удешевлению ценных бумаг компаний, ослаблению нацвалюты и оттоку денег из банковского сектора. Россияне при этом начали массово скупать продукты и товары, что обернулось ажиотажным ростом цен.

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Тогда для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли комплекс мер. В частности, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки. Наряду с этим ЦБ ненадолго повышал ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

Как рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, действия ЦБ в условиях неопределённости дали конкретные результаты: рубль сумел подорожать вдвое по сравнению с мартовскими максимумами, а темпы роста цен в стране замедлились. На этом фоне у властей появилась возможность поэтапно смягчать введённые ранее ограничения.

«Ещё недавно связывание валютных денежных масс было необходимой мерой регулировки и корректировки соотношения курсов и оборота. Сейчас потребность в механическом управлении сходит на нет и можно возвращаться к естественному течению рынков и оборота», — отметил Сигал.

По мнению ведущего руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, чрезмерное укрепление рубля за последнее время стало невыгодным для экономики страны. В результате Центробанк в обозримой перспективе продолжит снимать ограничения на финансовом рынке, что должно оказать давление на российскую валюту, уверен эксперт.

«Бюджет России на этот год сформирован из расчёта 72 рубля за доллар, а текущая стоимость этой валюты в пределах 60 рублей значительно сокращает прибыль экспортёров и доходы бюджета. Чтобы не допустить падения экономических показателей сырьевого сектора, серьёзного сокращения ВВП и появления бюджетного дефицита бюджета, доллар и евро нужно приводить к курсам выше 70 рублей», — пояснил собеседник RT.

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В новых условиях

Хотя ситуация в экономике начала постепенно стабилизироваться, положение дел по-прежнему остаётся сложным, признала Эльвира Набиуллина. По её мнению, в сложившихся обстоятельствах руководству страны необходимо проявлять гибкость и оперативно реагировать на постоянно меняющуюся обстановку.

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией. И в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта», — подчеркнула Набиуллина.

Поскольку деньги от поставок товаров за рубеж не идут на закупку импортной продукции, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, пояснила глава ЦБ.

Таким образом, на фоне внешних ограничений в России планируется выстроить новую, более эффективную экономическую модель, заявил в ходе обсуждения на полях ПМЭФ помощник президента Максим Орешкин. При этом, по его словам, возврата к закрытой и неконкурентной экономике Советского Союза не будет.

«Какая будет модель будущего, нам ещё придётся определить. Тысячелетняя история России говорит о том, что мы всегда справляемся. Справимся и в этот раз. Это потребует усилий, работы, стараний. Но сделаем», — подчеркнул Орешкин.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин

© РИА Новости / Алексей Даничев

Похожую точку зрения во время дискуссии озвучил и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как отметил министр, для адаптации к новым условиям нужно время, но опыт пандемии позволяет быстрее преодолевать последствия западных санкций.

«Если в ковид была задача переждать и мы понимали, что после пандемии мир будет другим, но в целом похожим, то сейчас степень похожести будет совсем другая. Наша задача — «купить» время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка. Мировая экономика полностью меняется, и наша экономика в условиях санкционного давления, переориентации логистических цепочек, перестройки производственных цепочек — также изменится», — добавил Решетников.

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Тем не менее сейчас в Минэкономразвития оценивают перспективы российской экономики оптимистичнее, чем ещё несколько месяцев назад. Так, например, в конце апреля министерство прогнозировало падение ВВП России на 8,8% по итогам 2022 года. В середине мая вероятный спад оценивался уже в 7,8%, а в ближайшее время ведомство собирается вновь улучшить прогноз, заявил Решетников.

Согласно последним опросам Центробанка, российские экономисты в среднем ожидают сокращения российского ВВП на 7,5% в текущем году. Между тем Максим Орешкин выражал мнение, что показатель снизится не более чем на 5%.

Существенное улучшение прогнозов отчасти связано с заметным торможением инфляции в России. Таким мнением в разговоре с RT поделилсяфинансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По данным Росстата, в середине весны годовые темпы роста потребительских цен в стране впервые за 20 лет поднимались до 17,8%. На тот момент предполагалось, что по итогам 2022 года показатель может превысить 20%. Впрочем, сейчас инфляция замедлилась до 16,7%, а к концу года власти прогнозируют уровень в 15%.

«Снижениеинфляции и укрепление рубля позволили Центробанку вернуть ключевую ставку к досанкционному значению в 9,5% годовых. Низкие ставки позволят бизнесу брать кредиты под более низкие проценты. С учётом всего этого экономика должна быстрее адаптироваться к новым условиям и перезапуститься», — заключил Антонов.