«Предстоит напряжённо поработать»: что будут обсуждать участники Петербургского международного экономического форума

15—18 июня в России пройдёт юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. В этом году центральная тема мероприятия — «Новый мир — новые возможности». В условиях санкций и растущих угроз для глобальной экономики участники деловой площадки намерены обсудить возможные пути решения логистических проблем, а также вопросы импортозамещения и выхода на альтернативные рынки сбыта. Примечательно, что на фоне многочисленных ограничений и попыток Запада изолировать Россию форум намерены посетить политики, бизнесмены и эксперты из 115 государств. Эксперты при этом не исключают, что сумма подписанных по итогам ПМЭФ-2022 соглашений станет сюрпризом для недружественных стран.

В среду, 15 июня, в России стартует 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). В течение четырёх дней российские и зарубежные политики, учёные и предприниматели будут обсуждать наиболее актуальные вопросы современной экономики.

Как отметил президент России Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам ПМЭФ, за прошедшие годы форум стал авторитетным и представительным мероприятием мирового уровня. Между тем юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время, добавил глава государства.

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз форума «Новый мир — новые возможности», — подчеркнул Путин.

В рамках деловой программы ПМЭФ намечено более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков. Речь идёт, например, о представителях власти из России, ОАЭ, Турции Венесуэлы и Египта. Кроме того, планируются выступления глав международных организаций, предпринимателей из Италии, Канады, США и Франции, а также членов научного и культурного сообщества РФ, Китая, Индии и Кубы.

Всего своё участие в форуме подтвердили представители 115 стран и территорий. Среди них более 2,7 тыс. бизнесменов, включая 1 тыс. руководителей компаний.

В первую очередь участники ПМЭФ попытаются определить варианты решения проблем, связанных с санкциями и растущими логистическими трудностями. Таким мнением с RT поделился один из традиционных участников форума, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, бизнес и власть будут искать новые возможности для реализации политики импортозамещения. Помимо этого, речь пойдёт о поддержке малых и средних предприятий, а также об усилении экономического и технологического суверенитета.

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«Несмотря на охлаждение отношений с западными партнёрами, форум по-прежнему остаётся международным, и на него приедет большое число иностранных гостей, в первую очередь из дружественных нам государств. Так что формат взаимодействия российского и зарубежного бизнеса будет сохранён. Более того, предприниматели смогут найти новых партнёров и выходы на альтернативные рынки сбыта», — добавил Калинин.

Особое внимание планируется уделить возможностям расширения сотрудничества России со странами БРИКС, ЕАЭС, СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Об этом RT рассказал участвующий в форуме президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, в текущих условиях данные направления принципиально важны для Москвы.

«Даже если в будущем оборванные сегодня связи с Западом возобновятся, то конфигурация мирового экономического сотрудничества всё равно уже будет иной. Естественно, на форуме будут подписаны и новые контракты. Общую сумму соглашений мы скоро узнаем, но полагаю, что здесь будут сюрпризы для недружественных стран, которые всё ещё надеются изолировать Россию. В целом участникам ПМЭФ предстоит напряжённо поработать», — отметил Катырин.

Деловой разговор

Центральным событием ПМЭФ уже традиционно станет пленарное заседание, на котором ожидается выступление Владимира Путина. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь главы государства на форуме «будет чрезвычайно важной».

Так, российский лидер будет говорить о развитии страны и повышении уровня жизни граждан. Наряду с этим президент затронет и вопрос влияния санкций на мировую экономику, добавил Песков.

AP

© Mikhail Metzel

Текущий год ознаменовался «идеальным системным штормом», а экономика стала заложницей политики, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, ещё в период коронавируса власти многих государств совершили ряд ошибок, за которые мир теперь вынужден расплачиваться. При этом экономическая война Запада в отношении Москвы только усугубила ситуацию, добавил представитель Кремля.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены (против России. — RT), бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе... я уверен, что президент будет говорить об этом», — цитирует ТАСС Пескова.

Участие в пленарном заседании также собирается принять глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а в режиме видеоконференции планирует выступить президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Модерировать дискуссию будет главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, впервые ПМЭФ был проведён ещё в 1997 году, а с 2006-го проходит под патронатом Владимира Путина. Участники форума общаются в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-диалогов и деловых завтраков.

Отметим, что на ПМЭФ-2021 состоялось свыше 190 мероприятий, а площадку форума посетили более 13,5 тыс. человек из 141 страны мира. Всего на полях мероприятия тогда было подписано больше 890 соглашений на общую сумму около 4,3 трлн рублей.