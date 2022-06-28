«Не является нарушением исключительного права»: Путин подписал закон о легализации в России параллельного импорта

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Он защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Заметим, что Минпромторг ещё в мае утвердил перечень разрешённых к параллельному импорту товаров. По данным Федеральной таможенной службы, только за месяц на территорию РФ из-за рубежа поступило продукции почти на $2 млрд.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. Документ также освобождает от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности за ввоз в страну оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей.

«Не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается в соответствии с п. 13 ч. 1 настоящей статьи, а также средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы», — говорится в документе.

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Законопроект был внесён в Госдуму в мае. Его разработали «в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц». К 21 июня законодательная инициатива прошла три чтения, а 22 июня была одобрена Советом Федерации.

При этом ещё в конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому разрешается ввоз в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Данная мера была принята для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами.

После этого Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию. Речь идёт об автомобилях, электронике, запчастях, косметике, парфюмерии, одежде, стройматериалах и многом другом.

Как рассказал руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в эксклюзивном интервью RT, только за месяц работы программы параллельного импорта в Россию было ввезено товаров почти на $2 млрд. Аналогичную информацию привёл глава Минпромторга Денис Мантуров.

«За этот период времени, по информации таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны. В основном это запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт — те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую», — сказал он, говоря о масштабах параллельного импорта.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко назвал легализацию параллельного импорта «необходимой и своевременной мерой» в данный момент.

«Более 160 зарубежных брендов заявили о прекращении работы в России из-за опасений санкционных последствий со стороны западных государств. Подписанный президентом закон не является какой-то крайней экономической мерой. Международным торговым законодательством определено, что страны самостоятельно пользуются свободой усмотрения в отношении того, какого принципа исчерпания прав они будут придерживаться. В случае когда западные государства поставили весь международный бизнес фактически перед угрозой финансовых потерь за продолжение работы в России, параллельный импорт является естественным шагом государства», — заметил собеседник RT.

О том, что мера по легализации параллельного импорта является вынужденной в той ситуации, которая складывается из-за противозаконных санкций, также заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

«Разорваны логистические цепочки, западные компании под политическим давлением властей своих стран были вынуждены уйти с рынка. Вопреки экономической и финансовой логике. Конечно, в этой ситуации первостепенное значение имеет обеспечение насыщения нашего внутреннего рынка теми товарами, узлами, компонентами и запчастями, которые необходимы сейчас в различных отраслях», — пояснил он в разговоре с RT.