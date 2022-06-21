Экономист Остапкович назвал правильным решением легализацию параллельного импорта в Россию

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о легализации параллельного импорта в Россию.

По мнению Остапковича, это «абсолютно правильное» решение в нынешних экономических условиях.

«С учётом той форс-мажорной ситуации, в которой оказалась российская экономика, — беспрецедентных западных санкций и ухода с рынка основных брендов, — чтобы не создавать дефицит товаров, принято такое решение», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон, согласно которому от уголовной и административной ответственности освобождаются компании, которые ввозят в Россию товары без разрешения правообладателя.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.