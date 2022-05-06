Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию

Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он включает 96 пунктов.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров... при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте документа.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.

Ранее в Минпромторге заявили, что за счёт параллельного импорта в Россию вернутся 200 ранее ушедших брендов.