В Россию вернутся 200 ушедших брендов благодаря параллельному импорту

В Минпромторге России составили перечень товаров для параллельного импорта, за счёт чего в страну вернутся 200 ушедших брендов

«Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту... 200 ушедших брендов вернутся в Россию благодаря параллельному импорту», — говорится в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф».

В перечень вошли комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, а также одежда и обувь. Всего в списке числятся 50 групп товаров.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов ранее высказался о последствиях ухода ряда западных компаний из России.