Экономист Иванов высказался о последствиях ухода ряда западных компаний из России

Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался о последствиях ухода ряда западных компаний из России.

«Уход ряда западных компаний не означает, что россияне останутся без привычных продуктов и средств для дома или гигиены. Дело в том, что многие фирмы были открыты в РФ по франшизе, а это значит, что их деятельность продолжится на территории России», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, компании-производители могут изменить названия продуктов или упаковку.

«В любом случае отечественные производители уже включились в работу», — добавил Иванов.

Ранее, как сообщало Nation News, Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров из-за ухода части брендов.