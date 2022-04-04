Экономист Иванов высказался о последствиях ухода ряда западных компаний из России

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Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался о последствиях ухода ряда западных компаний из России.
Экономист Иванов высказался о последствиях ухода ряда западных компаний из России
  • Gettyimages.ru

«Уход ряда западных компаний не означает, что россияне останутся без привычных продуктов и средств для дома или гигиены. Дело в том, что многие фирмы были открыты в РФ по франшизе, а это значит, что их деятельность продолжится на территории России», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, компании-производители могут изменить названия продуктов или упаковку.

«В любом случае отечественные производители уже включились в работу», — добавил Иванов.

Ранее, как сообщало Nation News, Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров из-за ухода части брендов.

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