«Ъ»: ретейлеры начали ввоз в Россию электронной техники через параллельный импорт

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«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, подтвердивший ввоз в Россию электроники через параллельный импорт.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию представитель «Связного», в Россию начался ввоз смартфонов, ноутбуков, смарт-часов компаний Samsung, Apple, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

По его словам, всего ассортимент расширился более чем на сто позиций.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому от уголовной и административной ответственности освобождаются компании, которые ввозят в Россию товары без разрешения правообладателя.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о легализации параллельного импорта в Россию.

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