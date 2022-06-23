«Ъ»: ретейлеры начали ввоз в Россию электронной техники через параллельный импорт

«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, подтвердивший ввоз в Россию электроники через параллельный импорт.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию представитель «Связного», в Россию начался ввоз смартфонов, ноутбуков, смарт-часов компаний Samsung, Apple, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

По его словам, всего ассортимент расширился более чем на сто позиций.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, согласно которому от уголовной и административной ответственности освобождаются компании, которые ввозят в Россию товары без разрешения правообладателя.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о легализации параллельного импорта в Россию.