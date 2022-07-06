В пользу бюджета: почему курс доллара поднимался почти до 65 рублей

На торгах в среду, 6 июля, курс доллара на Мосбирже впервые с конца мая приблизился к уровню 65 рублей, а курс евро превышал отметку 66 рублей. Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты связывают с изменением рыночных ожиданий. Инвесторы стали менять стратегию торгов, поскольку готовятся к началу валютных интервенций со стороны Минфина. Министерство предлагает возобновить масштабные покупки иностранной валюты для управления курсом. Таким образом ведомство намеревается ослабить рубль и тем самым поддержать доходы бюджета, объясняют аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 6 июля, торги на Московской бирже сопровождаются резкими колебаниями валютных курсов. В начале дня стоимость доллара поднималась на 6,2% — до 64,95 рубля, а евро дорожал на 4,8%, до 66,65 рубля. В последний раз аналогичные уровни можно было наблюдать ещё 30 мая. Впрочем, уже в середине торговой сессии началась коррекция и показатели опустились до 62 и 64 рублей соответственно.

В целом с начала месяца нацвалюта подешевела более чем на 20% по отношению к американской и европейской. Как предположил в комментарии RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, наблюдаемая динамика может быть связана с реакцией рынка на заявления российских властей. В частности, речь идёт о возможном начале Минфином валютных интервенций для управления курсом.

«Пока что подтверждений тому, что Министерство финансов начало проводить соответствующие операции, не было. Поэтому можно говорить только о влиянии словесных интервенций. То есть после заявлений Минфина инвесторы стали заранее готовиться к тому, что ведомство начнёт ослаблять рубль к доллару и евро», — пояснил Миронюк.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, за последние дни участники рынка изменили свою стратегию и начали играть на ослабление рубля.

«В июне трейдеры были заинтересованы в продаже валюты за рубли в расчёте на то, что курс будет ниже. Сейчас валютный курс резко развернулся, спекулянты пытаются откупить ранее проданную валюту и даже приобрести новую в надежде быстро заработать на локальном ослаблении рубля», — объяснил Потавин.

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Отметим, что ещё в конце июня курсы доллара и евро на Мосбирже опускались до 50,01 и 52,7 рубля соответственно — минимальных уровней более чем за семь лет. По словам экспертов, такая динамика во многом была связана с дисбалансом спроса и предложения на валютном рынке страны. Получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах, в то время как интерес компаний, банков и населения к зарубежным денежным знакам снизился.

Резкое укрепление нацвалюты вызвало озабоченность у финансово-экономического блока правительства. Как отмечал первый вице-премьер страны Андрей Белоусов, переукреплённый обменный курс стал вызовом для российской промышленности, поскольку оптимальная стоимость доллара для отрасли составляет 70—80 рублей. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов предупредил о рисках слишком сильного рубля для бюджета.

По словам главы Минфина, снижение валютного курса на 1 рубль приводит к потерям казны в размере 130—200 млрд рублей. Таким образом, при укреплении российской валюты по отношению к американской и европейском сразу на 10 рублей бюджет недополучает больше 1 трлн рублей, подчеркнул Силуанов.

На этом фоне министр предложил вернуться к практике проведения валютных интервенций. В частности, по его мнению, влиять на курс рубля к доллару и евро можно было бы через валюты дружественных стран.

«Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать (вкладывать деньги. — RT), чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение», — заявил Силуанов.

Также по теме В свободном плавании: Набиуллина заявила о рисках девальвации в случае искусственного контроля над курсом рубля На торгах в среду, 29 июня, курс доллара на Мосбирже впервые с мая 2015 года опускался до 50 рублей, а курс евро падал до 52,7 рубля —...

Предполагается, что руководство страны будет направлять часть доходов от продажи нефти и газа не на бюджетные траты, а на покупку иностранной валюты и тем самым ослаблять рубль. Впрочем, против инициативы выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, искусственное управление курсом может только навредить экономике и даже привести к девальвации в перспективе.

«Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на 40-летнем максимуме… Мы вынуждены будем при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — пояснила Набиуллина.

В ближайшие дни правительство планирует обсудить ситуацию на валютном рынке и рассмотреть вопросы, влияющие на курсообразование. Если кабмин одобрит стратегию таргетирования рубля за счёт покупки иностранных валют, курс доллара начнёт двигаться в сторону 70—80 рублей, уверен Евгений Миронюк. При этом в случае отсрочки интервенций стоимость доллара может вновь опуститься до 55 рублей, не исключает аналитик.

«Минфин, конечно, учитывает все риски искусственного контроля над рублём. В то же время ведомство находится в ситуации, когда необходимо финансировать бюджетные стимулы для экономики на сумму более 8 трлн рублей в условиях санкций, а также поддерживать военные расходы», — добавил аналитик.

РИА Новости

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В широком коридоре

Как отметил в беседе с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в настоящий момент определённое давление на рубль также оказывает завершение налогового периода. В это время компании-экспортёры традиционно продавали больше валютной выручки и покупали рубли для уплаты налогов. Такие действия бизнеса оказывали поддержку нацвалюте в конце июня.

«Кроме того, сейчас начал постепенно работать параллельный импорт. На этом фоне участники рынка действительно ожидают, что профицит торгового баланса начнёт уменьшаться во второй половине года, а это должно способствовать ослаблению рубля», — пояснил Суверов.

Согласно последним оценкам Минэкономразвития, за первые три недели мая с помощью параллельного импорта в Россию было ввезено более 230 тыс. товаров на $1,8 млрд. Как подчеркнул глава ведомства Максим Решетников, механизм востребован и позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок, а также насытить полки магазинов необходимой продукцией.

По мнению Александра Потавина, в текущих условиях курс доллара вплоть до октября может колебаться в диапазоне 50—68 рублей, а курс евро останется в коридоре 50—70 рублей. При этом уже к концу года показатели поднимутся до 65—80 рублей, заключил специалист.