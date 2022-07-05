В положительной зоне: в России впервые с февраля выросла экономическая активность в промышленности и сфере услуг

В июне деловая активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России выросла впервые с февраля. Показатель начал восстанавливаться после вызванного санкциями весеннего обвала. По словам экспертов, оживлению бизнеса способствуют высокие объёмы экспорта, сезонные факторы, восстановление потребительского спроса, а также снижение процентных ставок по кредитам. Вместе с тем, отмечают специалисты, многие предприятия по-прежнему испытывают трудности из-за заметно укрепившегося рубля и сокращения поставок зарубежных комплектующих. Впрочем, дополнительно поддержать предпринимателей может налаживание параллельного импорта и объявленное президентом ослабление административной нагрузки, уверены экономисты.

По итогам июня в России впервые с февраля был зафиксирован рост деловой активности в экономике. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 5 июля, исследовании S&P Global.

По данным компании, за первый месяц лета сводный индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России поднялся до отметки 50,4 пункта с 48,2 в мае. Традиционно индикатор отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Последние значения индекса свидетельствуют о возобновлении роста производства в частном секторе после трёхмесячного спада… Спрос со стороны клиентов в российском частном секторе в июне укрепился. Производители и поставщики услуг зафиксировали рост новых заказов, при этом общий объём новых продаж вырос самыми быстрыми темпами с мая 2021 года», — говорится в докладе.

Для поддержания потребительского спроса бизнес поднимал ценники на товары более медленными темпами. При этом промышленные предприятия начали снижать отпускные цены на свои товары, в то время как производственные затраты компаний росли самыми низкими темпами с сентября 2021 года.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Напомним, с конца зимы США, ЕС и ряд других стран вводят против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже почти 11,2 тыс. ограничений (8,5 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а много международных компаний объявило об уходе из РФ.

На этом фоне в марте индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России опустился до 37,7 пункта с 50,8 в феврале. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать во II квартале 2020 года, когда экономика столкнулась с последствиями пандемии COVID-19. Впрочем, уже в апреле показатель восстановился до 44,4 пункта, а в мае достиг 48,2.

«Несмотря на серьёзное санкционное давление, Западу не удалось изолировать Россию от мировых рынков. У нас сейчас наблюдается достаточно высокий уровень экспорта. Мы активно поставляем за рубеж энергоносители и постепенно переориентируем экспорт с Запада на Восток. Так что промышленность, особенно добывающая, в целом работает в нормальном режиме», — рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников связывает наблюдаемое оживление активности в сфере услуг с сезонными факторами.

«Сегмент услуг традиционно набирает обороты в летнее время. Россияне идут в отпуск и начинают тратить деньги на развлечения и отдых, что приводит к притоку средств в отрасль», — пояснил собеседник RT.

По мнению Александра Абрамова, на пользу экономике также пошло смягчение денежно-кредитной политики. Как пояснил эксперт, в последние несколько месяцев Центробанк умеренными темпами снижал ключевую ставку, в результате чего кредиты для бизнеса стали более доступными.

РИА Новости

© Максим Блинов

В конце февраля ЦБ более чем в два раза повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Такая мера была необходима для сдерживания инфляции в условиях санкций. В ответ на действия регулятора российские банки стали массово поднимать проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

По мере стабилизации обстановки в экономике с апреля Центробанк стал постепенно снижать ключевую ставку и уже в июне вернул её к досанкционным 9,5% годовых. Параллельно кредитные организации начали уменьшать проценты по вкладам и займам.

«Помимо более дешёвых кредитов, предприниматели получают помощь со стороны государства за счёт доступа к специальным программам господдержки. Всё это способствует развитию и адаптации бизнеса к новым условиям, включая малые и средние предприятия», — отметил Александр Абрамов.

Фаза адаптации

Тем не менее, по словам экспертов, российские предприниматели по-прежнему сталкиваются с рядом трудностей. Так, например, одним из вызовов для многих представителей бизнеса стало чрезмерное укрепление рубля, считает Никита Масленников.

Также по теме В свободном плавании: Набиуллина заявила о рисках девальвации в случае искусственного контроля над курсом рубля На торгах в среду, 29 июня, курс доллара на Мосбирже впервые с мая 2015 года опускался до 50 рублей, а курс евро падал до 52,7 рубля —...

За последние четыре месяца нацвалюта сумела не только полностью отыграть все санкционные потери текущего года, но и более чем в два раза укрепиться по сравнению с уровнями начала марта. В тот момент курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно, но уже в конце июня значения опускались до 50,01 и 52,7 рубля — минимальных уровней более чем за семь лет.

«Сильный рубль негативно влияет не только на бюджет, который при снижении курса на 10 рублей теряет более 1 трлн рублей поступлений, но и не позволяет бизнесу выстраивать долгосрочные планы. Нужно, чтобы курс стабилизировался, тогда предприятия смогут подсчитать, сколько закупать материалов, сколько товаров производить и за сколько их продавать», — объяснил Никита Масленников.

Отметим, что сегодня курс доллара на Московской бирже восстановился до 58—59 рублей. Впрочем, показатель всё ещё остаётся заметно ниже оптимальных для российской промышленности значений в 70—80 рублей. Об этом ранее заявлял первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«У нас проблема высокой инфляции (которая действительно стояла) сейчас уступила место проблемам, связанным прежде всего с переукреплённым обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — отмечал Белоусов.

Legion-Media

© Oleg Elkov

Кроме того, адаптацию экономики и бизнеса к новым условиям продолжает тормозить слабый импорт, считает Александр Абрамов. В условиях ограничений Запада и нарушения логистических цепочек объём поставок зарубежных товаров и комплектующих в Россию заметно сократился в последние месяцы. Это, в свою очередь, серьёзно осложняет работу многих отраслей и предприятий, подчеркнул эксперт.

«Властям и бизнесу нужно сосредоточиться на поисках и налаживании каналов реэкспорта. Особенно это важно для поставок товаров из категории технологичного, инновационного сектора, так как по продукции широкого потребления у нас поставки в принципе идут в нормальном режиме», — отметил Абрамов.

Примечательно, что в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Документ защищает российские компании, ввозящие в страну иностранную продукцию без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

По новой схеме в Россию уже начали поступать запчасти, электроника, одежда, косметика и другая продукция. Таким образом, за счёт этой инициативы в страну постепенно возвращаются товары ранее ушедших зарубежных брендов.

Без лишнего давления

По мнению опрошенных RT специалистов, в ближайшие месяцы бизнес продолжит планомерно адаптироваться к новым условиям. При этом ускорить данный процесс можно за счёт улучшения инвестиционного климата и снижения административной нагрузки на предпринимателей, уверены экономисты.

Также по теме «Навсегда, на постоянной основе»: Путин поручил отменить плановые проверки ряда предприятий Президент России Владимир Путин поручил правительству на постоянной основе отказаться от большинства проверок бизнеса, работа которого...

«На фоне всех событий на бирже инвесторы боятся инвестировать в перспективные компании, поэтому государство должно принять меры и дать уверенность в надёжности таких вложений. Кроме того, необходимо снимать административное давление на бизнес, сокращать число проверок. Все эти действия позволят приспособиться экономике к новым условиям в сжатые сроки», — пояснил Александр Абрамов.

В июне президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2022 поручил правительству на постоянной основе отказаться от большинства проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Одновременно глава государства призвал увереннее подходить к декриминализации экономических преступлений и пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу.

«Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес — в жёстких условиях, на фоне попыток любыми способами сдержать наше развитие — доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счёт частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес», — заявлял Путин.