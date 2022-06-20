Смена акцентов: чем запомнился ПМЭФ-2022

15—18 июня в России прошёл 25-й Петербургский международный экономический форум. За четыре дня площадку ПМЭФ посетили 14 тыс. человек из 130 стран, а представители власти и бизнеса заключили почти 700 соглашений на общую сумму свыше 5,6 трлн рублей. Участники дискуссий обсудили вопросы адаптации экономики к новым условиям, в частности политику импортозамещения и дедолларизации. При этом состав гостей деловой площадки сместился в сторону дружественных России государств. О чём именно говорили на ПМЭФ-2022 — в материале RT.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум, как и в предыдущие годы, оказался насыщенным с точки зрения числа гостей, количества сессий и обсуждаемых вопросов. Об этом в интервью корреспонденту RT Илье Петренко на полях ПМЭФ рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Между тем, как отметил министр, в этом году состав участников деловой площадки сместился больше в сторону дружественных России стран.

«Это Ближний Восток, Азия, Африка — те страны, которые готовы, хотят, и работают с нашей страной по широкой номенклатуре (направлений. — RT). Акценты смещаются в сторону другой половины земного шара, где нас встречают, уважают, и кто с нами с удовольствием работает», — отметил Мантуров.

Денис Мантуров об итогах работы ПМЭФ-2022

По предварительным оценкам, за четыре дня работы ПМЭФ-2022 его участники заключили более 690 инвестиционных договоров на сумму около 5,64 трлн рублей. В рамках форума было проведено 214 мероприятий с участием 1,5 тыс. выступающих, а всего площадку посетили 14 тыс. человек из 130 стран. При этом 79 государств прислали своих официальных представителей.

«Практически ПМЭФ подтвердил свой статус мировой востребованной площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства… Он (форум. — RT) продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищённость от внешнего давления и всех форм шантажа», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

За время проведения ПМЭФ инфраструктура форума подверглась серии мощных DDoS-атак с адресов США, Украины, Индонезии, Бразилии, Таиланда и ряда других государств, отметил Кобяков. Хотя организаторы форума справились с этим вызовом, Вашингтон пытался саботировать мероприятие и другими способами. В частности, Госдепартамент Соединённых Штатов рассылал странам официальные депеши с призывом не приезжать на ПМЭФ.

«Причём (в Госдепе. — RT) очень лестно отозвались о ПМЭФ, назвали его ведущим мировым событием в области экономики. Нам, конечно, это лестно, спасибо за такую рекламу», — добавил Антон Кобяков.

В деловом русле

Как рассказал в беседе с RT на полях ПМЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, прошедший форум стал наиболее прикладным по сравнению с предыдущими. Так, в условиях санкций участники обсуждали конкретные проблемы и возможные пути их решения.

«В частности, большое число сессий было посвящено проектам, которые должны обеспечить транспортную связанность регионов России, включая Сибирь и Дальний Восток. Наряду с этим обсуждались проекты по внутренним инвестициям частных инвесторов, что особенно важно для развития экономики в данный момент», — отметил Маслов.

По его словам, внимание гостей форума привлекло видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина. На фоне внешнего давления на Россию со стороны Запада глава Китая заявил о стабильном взаимодействии с Москвой и выстраивании взаимных отношений на равных партнёрских условиях.

«Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг $65,8 млрд. По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин.

РИА Новости

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Одной из самых обсуждаемых тем на ПМЭФ-2022 также стал вопрос импортозамещения. Об этом на площадке форума RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, с уходом иностранного бизнеса из России на рынке освободились многие ниши. В этих обстоятельствах у отечественных предприятий появилось больше возможностей для развития и расширения.

«На первый план теперь выходят наши региональные компании, которые ранее были не так востребованы, а сейчас переживают второй ренессанс развития и получают всё более крупные заказы. В целом настроения бизнеса оптимистичны. Все понимают, что трудности временные, лучшие времена скоро наступят, а мы выйдем на новый уровень развития по мере разрешения проблем», — добавил Аксаков.

С оглядкой на тренды

Прошедший форум также запомнился и рядом заявлений российских властей. Так, например, министр Финансов Антон Силуанов в ходе одной из дискуссий призвал государство взять на себя риски российского бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос на отечественную продукцию. При этом глава Минфина высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

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Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что в России не планируется конфискация валютных вкладов граждан, а также запрет на хождение доллара и евро. Кроме того, по её словам, в ЦБ считают необходимым и дальше снимать введённые ранее ограничения на финансовом рынке.

«Ограничения на движение капитала коснулись широкого круга: и физических лиц, и юридических, и резидентов, и нерезидентов. Но по мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются, и — моё мнение — большинство из них должно быть снято», — подчеркнула Набиуллина.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в настоящий момент ведомство оценивает перспективы российской экономики оптимистичнее, чем ещё несколько месяцев назад. На этом фоне уже в ближайшее время министерство намерено вновь улучшить свой макроэкономический прогноз.

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Во время обсуждения представители власти признали, что для адаптации России к изменившимся условиям потребуется время и выстраивание новой экономической модели. Тем не менее, как заявил помощник президента Максим Орешкин, возврата к закрытой и неконкурентной экономике Советского Союза не будет.

Отдельной темой дискуссии участников ПМЭФ стала дедолларизация и переход ряда стран на расчёты в нацвалютах. Так, например, по мнению Антона Силуанова, с учётом вводимых санкций США в отношении российских банков доллар становится всё более токсичной валютой для внешнеторговых операций. Похожую точку зрения озвучил и Максим Орешкин.

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчётов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растёт», — подчеркнул Орешкин.

В центре внимания

Центральным событием форума уже традиционно стала пленарная сессия с участием Владимира Путина, модератором панели стала главред RT Маргарита Симоньян. Во время выступления глава государства вновь напомнил об окончании «эпохи однополярного мира».

Как отметил президент, США после провозглашения победы в холодной войне объявили себя «посланниками Господа на земле», у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Вместе с тем трактование норм делового оборота и международных отношений в интересах только одной державы является ошибочным, а мир, основанный на таких догмах, определённо неустойчив, подчеркнул российский лидер.

«Они (США. — RT) словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета», — добавил президент.

По его словам, сегодня в глобальной экономике, технологической сфере и международных отношениях происходят революционные изменения. Так, существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.

«Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет», — добавил Путин.

РИА Новости

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На пленарном заседании глава государства также анонсировал ряд экономических инициатив. В частности, президент призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых и запустить комплексную программу развития ЖКХ. Наряду с этим российский лидер распорядился создать программу промышленной ипотеки под 5% годовых, навсегда отказаться от большинства проверок предприятий и декриминализовать ряд составов экономических преступлений.

Объявленные президентом меры поддержки бизнеса должны облегчить работу компаний и поддержать общий уровень деловой активности в стране. Таким мнением с RT на полях форума поделился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Власти продолжат снимать административные барьеры и ослаблять силовое давление на предпринимателей. Более того, для бизнеса теперь заработает часть финансовых программ от государства. Всё это должно симулировать развитие бизнес-инициатив в стране и поддержать экономику в условиях беспрецедентного санкционного давления», — подчеркнул Калинин.

РИА Новости

© Евгений Биятов

В рамках своего выступления Владимир Путин затронул и тему санкций. По его словам, западные страны намеревались «с наскока смять экономику России» и ударить по промышленности, а также уровню жизни граждан. Впрочем, эти инициативы провалились, констатировал президент.

«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны, не сбылись», — добавил Путин.

При этом, как отметил президент, антироссийские санкции нанесли серьёзный удар по экономикам самих США и Европы. Так, на сегодняшний день в Штатах и странах ЕС наблюдается ажиотажный рост цен на топливо, электроэнергию и продукты питания, а качество жизни рядовых граждан начало снижаться.

На фоне взаимозависимости глобальных рынков Западу не удалось изолировать Россию, и наблюдаемые сегодня негативные тенденции в экономиках США и Евросоюза только подтверждают этот факт. Таким мнением в интервью RT на полях ПМЭФ поделился замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

«Люди, которые ещё несколько месяцев назад с гордостью позиционировали себя авторами санкций и даже соревновались между собой, кто больше придумал ограничений против России, сейчас немного поутихли. Причина очень простая. Тот урон и тот вред, который эти люди нанесли экономикам и уровню жизни своих стран, он как минимум не был просчитан до конца, а может быть, ещё до конца и не осознан», — подчеркнул Вольвач.