«Навсегда, на постоянной основе»: Путин поручил отменить плановые проверки ряда предприятий

Президент России Владимир Путин поручил правительству на постоянной основе отказаться от большинства проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Помимо этого глава государства призвал увереннее подходить к декриминализации целого ряда экономических составов преступлений и пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу. Как полагают эксперты, инициативы главы государства позволят облегчить работу компаний и поддержать деловую активность в условиях санкций. Наряду с этим российский лидер призвал вновь снизить процентную ставку по льготной ипотеке — с 9 до 7% годовых. Как подчеркнул Путин, такое решение поможет гражданам в решении жилищных проблем.

Российские власти продолжат снимать административную нагрузку на бизнес, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

Как отметил российский лидер, с момента введения моратория на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось. Такое положение дел говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса, поэтому его нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований, подчеркнул глава государства.

«Значит, есть все основания сделать ещё один кардинальный шаг вперёд: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — заявил Путин.

По словам президента, сегодня уже нет необходимости «ходить и проверять всех подряд», поэтому нужен риск-ориентированный подход. Параметры такой реформы президент поручил определить правительству в ближайшие месяцы.

Наряду с этим Владимир Путин призвал аккуратно и основательно подходить к декриминализации целого ряда экономических составов преступлений. По словам главы государства, нельзя «подводить под статью» бизнес, если западные партнёры отозвали у него лицензию. Также президент предложил повысить порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей.

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«Кроме того, у нас давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Такое несоответствие нормы закона жизненным реалиям, безусловно, нуждается в корректировке. С 2016 года по сегодняшний накоплена инфляция около 50%, а эти параметры не менялись — надо поменять, конечно», — подчеркнул президент.

Помимо этого, глава государства призвал пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Как пояснил президент, зачастую такие нормы применяются там, где нет необходимости, что приводит к приостановке работы или закрытию бизнеса.

«Обращаю внимание правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой. И прошу правительство совместно с Верховным судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу провести эту работу до 1 октября текущего года», — поручил Путин.

В условиях санкционного давления Запада инициативы главы государства должны облегчить работу предпринимателей и поддержать общий уровень деловой активности в стране. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Создание дополнительных условий и инициатив, позволяющих снизить нагрузку на малый и средний бизнес, напрямую скажется на развитии предприятий и их укреплении. В целом же тенденция к упрощению взаимоотношения различных отраслей экономики и бизнеса свидетельствует о высоком уровне вовлечённости государства в развитие и поддержку МСП», — подчеркнул специалист.

Процентный сдвиг

Во время выступления Владимир Путин также поручил пересмотреть параметры льготной ипотеки. В частности, глава государства предложил вновь снизить процентную ставку в рамках инициативы.

«С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%... После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь — до 7%», — заявил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, максимальные суммы кредитов в рамках инициативы останутся прежними. Попасть под льготные условия можно будет при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Отметим, что по условиям льготной программы россиянам можно брать кредиты размером до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка по-прежнему распространяется только на суммы до 12 млн и 6 млн рублей — оставшуюся часть можно оплатить на рыночных условиях.

«Сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли, а там у нас заняты миллионы работников», — добавил Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков

Напомним, что ещё в начале года при ключевой ставке Центрального банка 9,5% годовых россияне могли взять льготную ипотеку под 7%. На тот момент максимальная сумма кредита была единой для всех регионов страны и составляла 3 млн рублей.

В конце февраля в результате масштабных западных санкций Россия столкнулась с рекордным ослаблением рубля и ажиотажным ростом цен. Для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания инфляции ЦБ резко повысил ключевую ставку — до 20% годовых.

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Вслед за решением регулятора российские банки стали массово поднимать проценты по жилищным кредитам, и уже в середине марта средние по стране значения достигали 23—24% годовых. В этих условиях правительство решило увеличить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых и одновременно повысить предельные размеры кредита.

Во второй половине весны ситуация в экономике начала постепенно стабилизироваться. Рубль полностью отыграл санкционные потери и укрепился до рекордных значений за последние несколько лет, а темпы роста потребительских цен в стране замедлились.

На этом фоне с апреля ЦБ стал постепенно снижать ключевую ставку, и в начале июня вернул её к уровню в 9,5% годовых. Параллельно власти начали опускать и ставку по льготной ипотеке.

Изменение условий инициативы станет позитивным сигналом как для рядовых россиян, так и для рынка недвижимости в целом. Таким мнением в комментарии RT поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

«У россиян до сих пор остаётся достаточно большой объём нерешённых жилищных вопросов. При этом снижение процента по льготной ипотеке позволит гражданам несколько сэкономить на переплате по кредиту. Для рынка — это тоже благо, поскольку позволит оживить спрос», — пояснил Самойлов.