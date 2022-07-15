Обратный ход: почему на Западе задумались о смягчении антироссийских санкций

Еврокомиссия анонсировала новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого предлагается запретить импорт золота из РФ. В то же время ЕК считает необходимым исключить из уже действующих рестрикций меры в отношении торговли российской сельхозпродукцией. Ранее на аналогичный шаг решились и власти США. Так, американский Минфин вывел из-под ограничений операции с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием из России. До этого санкционный режим против Москвы смягчили власти Канады, решив вернуть турбину для прокачки газа по «Северному потоку» в Европу. Как объясняют эксперты, Запад вынужден точечно отменять собственные рестрикции из-за рекордного разгона инфляции и растущей угрозы рецессии.

В пятницу, 15 июля, Европейская комиссия предложила ввести против Москвы новый, уже седьмой по счёту пакет санкций. В рамках ограничений планируется усилить контроль за экспортом из ЕС в РФ современных технологий двойного назначения, а также запретить импорт российского золота.

«Сегодня мы предлагаем ужесточить наши мощные санкции ЕС против Кремля, использовать их более эффективно и продлить их действие до января 2023 года», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые рестрикции Евросоюза носят по большей части символический характер и не окажут серьёзного влияния на экономику России. Такую точку зрения в интервью RT высказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Дело в том, что ещё с февраля 2022 года экспорт российского золота в Европу был практически остановлен, а наши поставщики оперативно вышли на новые рынки. Теперь компании поставляют золото, например, в Дубай, где местные специалисты его переплавляют, после чего металл поступает на другие площадки, включая европейские, на вполне законных основаниях», — рассказал Суверов.

Между тем наряду с анонсированием новых санкций Еврокомиссия предложила сделать исключения из уже действующих ограничений. Так, в ЕК считают необходимым уточнить рестрикции в отношении России, чтобы они не затрагивали торговлю сельхозпродукцией.

«Европа не хочет вводить санкции против российской сельхозпродукции, поскольку страны региона переживают сегодня инфляционный кризис. Сохранение ограничений может привести к очередному витку роста цен на продукты в ЕС, поэтому европейские власти хотят сохранить предложение на рынке продовольствия. Похожую цель преследуют и США», — отметил Сергей Суверов.

Накануне Минфин Соединённых Штатов разрешил проводить транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Помимо этого, ведомство временно разрешило операции с бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и сняло рестрикции с «дочки» Альфа-банка в Казахстане.

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В Евросоюзе тем временем обсуждают снятие санкций с ряда россиян. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, европейские юристы выяснили, что меры против некоторых граждан РФ были введены на слабых основаниях.

Давление цен

Напомним, с конца зимы Евросоюз, США и некоторые другие страны продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже больше 11,4 тыс. ограничений (8,7 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Впрочем, после почти пяти месяцев санкционного давления на Москву Запад всё чаще сталкивается с последствиями собственных рестрикций, которые наносят заметный ущерб не столько России, сколько другим странам. Об этом в беседе с RT заявил главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Эффект этих рестрикций ощущается в экономических сферах, принципиально важных для жизнеобеспечения людей и компаний. Это, в частности, сокращение поставок из России углеводородов, сельхозпродукции, сырья и товаров медицинского назначения. Препятствия для их экспорта создают прямую физическую нехватку товаров первой необходимости», — пояснил эксперт.

На этом фоне некоторые санкционные ограничения теперь постепенно снимаются. Как подчеркнул в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, таким образом западные государства пытаются не ослабить давление на Россию, а в первую очередь сделать ограничения менее болезненными для собственных экономик.

«Тем самым США, например, решают свои собственные проблемы. Это, в частности, растущая инфляция, высокая стоимость бензина, дефицит минеральных удобрений, которые ранее поступали из России, от чего сейчас страдает американский сектор АПК. То есть, по сути, Штаты просто пытаются исправить то, что сами же и натворили», — пояснил Деев.

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По данным американского Министерства труда, в июне уровень инфляции в США поднялся до 9,1% в годовом выражении. Достигнутые темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране стали самыми высокими с ноября 1981 года.

Аналогичную ситуацию сегодня можно наблюдать и в еврозоне. Согласно предварительным оценкам Евростата, за первый месяц лета годовая инфляция в странах объединения ускорилась до 8,6% — максимального уровня за всё время наблюдений. При этом в некоторых государствах региона (Литве и Эстонии) показатель уже перевалил за 20%.

Для борьбы с рекордной инфляцией ФРС США готовится к очередному повышению процентной ставки. Предполагается, что действия Федрезерва приведут к удорожанию заёмных денег, охладят экономическую активность в стране и тем самым позволят сдержать рост цен. Европейский центробанк, в свою очередь, тоже может поднять ставку, но такое решение серьёзно ослабит и без того близкую к рецессии экономику еврозоны, предупреждают эксперты.

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Санкционный самострел

Страны ЕС по сравнению с США оказались менее подготовленными к экономической войне с Москвой, в результате чего европейцы сейчас страдают от собственных рестрикций сильнее американцев. Об этом ранее заявлял заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России», — отмечал Медведев.

Любопытно, что аналогичные заявления сегодня уже звучат и в самом ЕС. Так, например, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции против России не достигли своей цели, а Европа проиграла больше остальных.

«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в лёгкие, поэтому она сейчас везде задыхается… Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой… То, что происходит, — это катастрофа для Европы», — приводит РИА Новости слова Орбана.

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Точечная слабость

Примечательно, что ещё 10 июля об ослаблении антироссийских санкций объявили власти Канады. В Оттаве решили пойти на такой шаг после ситуации, сложившейся с прокачкой газа из РФ в Европу.

Ранее из-за ограничений против Москвы Канада отказалась возвращать газотурбинный двигатель, необходимый для работы трубопровода «Северный поток». На этом фоне в июне «Газпром» был вынужден сократить поставки сырья по магистрали в Германию более чем в два раза, что привело к резкому удорожанию сырья в Европе.

Изначально в Берлине назвали действия российской стороны политически мотивированными, но позже всё же обратились к Оттаве с просьбой привезти оборудование. В конечном счёте канадские власти согласились временно снять часть ограничений с нефтегазовой отрасли России, на что получили жёсткий ответ из Киева. Как заявили на Украине, подобные послабления подрывают целостность санкционного режима Запада.

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По словам Марка Гойхмана, снижение газовых поставок в Европу из-за проблем с турбиной показало, что последствия санкций могут проявляться в самых неожиданных местах для инициаторов этих ограничений. В дальнейшем такая точечная отмена рестрикций может продолжиться, не исключил эксперт.

«Подобные случаи, как с турбинами для газопровода, ещё могут возникать в будущем. Поэтому стоит предполагать, что, руководствуясь просто здравым смыслом, устанавливающие санкции стороны будут и впредь принимать определённые исключения из своих ограничений», — предположил экономист.

Тем не менее, как подчеркнул Артём Деев, послабления в санкционной политике не означают, что Запад изменил своё отношение к России. По мнению специалиста, большинство введённых ограничений, скорее всего, останутся надолго. Однако это будет подвергать риску всю мировую экономику в целом, уверены опрошенные RT аналитики.

«Санкции наносят колоссальный ущерб в глобальном масштабе. Вызванные ими удорожание и нехватка энергоносителей, продуктов питания во многих странах значительно усиливают инфляцию, сокращают возможности производства и платёжеспособного спроса в мире. Всё это уже ограничивает рост мирового ВВП, но в обозримом будущем может привести к наступлению рецессии как в развивающихся странах, так и в развитых, не исключая ЕС и США», — констатировал Марк Гойхман.