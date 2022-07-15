Газовый вопрос: как в Москве отреагировали на спекуляции о возможной приостановке поставок по «Северному потоку»

В МИД РФ отвергли спекуляции, связанные с приостановкой поставок по трубопроводу «Северный поток» из-за плановых профилактических работ. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, их график был согласован заранее с партнёрами по транспортировке и поставке газа. По её словам, дальнейшая работа газопровода будет зависеть от партнёров России как в плане спроса на голубое топливо, так и недопущения негативного влияния «нелегитимных ограничительных мер». По мнению экспертов, домыслы о возможности полного прекращения поставок российского газа в ЕС не имеют под собой никаких оснований. Аналитики отмечают, что таким образом европейские власти пытаются замаскировать собственные ошибки, которые и привели к масштабному энергетическому кризису в регионе.

В МИД России отвергли спекуляции, связанные с приостановкой поставок газа по «Северному потоку».

«Речь идёт о плановых профилактических работах. Они будут осуществляться, собственно говоря, уже с 11 по 21 июля», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга, отметив, что это ежегодное рутинное мероприятие «в рамках программы долгосрочного управления целостностью объекта для обеспечения его эффективной безопасной и надёжной эксплуатации».

По словам Захаровой, график проведения этих работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнёрами по транспортировке и поставке газа, а потому «все спекуляции по данному вопросу» просто отвергаются и считаются неуместными.

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«Что касается работы газопровода («Северный поток». — RT) в будущем, то многое будет зависеть от наших партнёров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование, как это произошло, например, опять же с ремонтом турбины Siemens в Канаде», — сказала представитель МИД.

Напомним, в середине июня «Газпром» сократил прокачку газа по магистрали примерно на 60%, заявив, что может поставлять в «Северный поток» лишь 67 млн куб. м энергоносителя в сутки при плановом объёме 167 млн куб. м. Компания объяснила это задержками в работе компании Siemens, которая в связи с антироссийскими санкциями, введёнными Канадой, не может вернуть газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции «Портовая».

13 июля в «Газпроме» заявили, что не могут сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая «является критически важным объектом для газопровода «Северный поток».

Претензии Европы

Напомним, 11 июля, в день начала профилактических работ на «Северном потоке», замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны ЕС продолжают готовиться к риску полной остановки поставок газа из России. По его словам, ЕК допускает подобный сценарий развития событий.

Впоследствии, 14 июля, Еврокомиссия представила летний экономический прогноз, в котором говорится, что экономика ЕС «остаётся особенно чувствительной» к изменениям на энергетических рынках «из-за высокой зависимости от российского ископаемого топлива».

«Риски для прогноза экономической активности и инфляции в значительной степени вызваны тем, как будет развиваться конфликт (на Украине. — RT) в дальнейшем и, в частности, как он повлияет на экспорт газа в Европу. Повышение цен на газ в будущем может привести к дальнейшему росту инфляции и сдерживанию (экономического. — RT) роста», — говорится в документе.

Ерокомиссия

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Как заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони, этот прогноз подразумевает риски снижения темпов роста, но при этом «характеризуется высокой степенью неопределённости», поскольку неизвестно, «насколько надёжными будут поставки газа».

«Действия Москвы нарушают цепочки поставок энергоносителей и зерна, ведут к повышению цен и подрыву доверия, — утверждает Джентилони. — Чтобы не сбиться с курса, Европа должна проявить лидерство, опираясь на три ключевых критерия нашей политики: солидарность, устойчивость и безопасность».

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Париж должен подготовиться к «жёсткому сценарию», если Россия прекратит поставки газа.

В свою очередь, глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден сообщил во время конференции в Оксфорде, что страны Европы, вероятно, столкнутся с тяжёлой зимой из-за высоких цен на энергетику. Он не исключил, что они будут вынуждены прибегнуть к нормированию потребления газа. Ван Берден также считает, что правительства Европы и промышленность находятся в тяжёлом положении в связи с приостановкой поставок газа по «Северному потоку».

По данным агентства Bloomberg, за последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400%.

При этом, как считают в МИД РФ, причинами такого скачка стоимости энергоносителей стали в первую очередь просчёты западных политиков, которые «привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы». Как добавили в ведомстве, крайне негативно влияют на рынок энергоресурсов и нелегитимные рестрикции, «к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США».

«Переложить ответственность на Россию»

По мнению экспертов, в Европе необоснованно поднимают шум о возможности полного прекращения поставок российского газа в ЕС, поскольку РФ никогда не давала повода заподозрить её в таких намерениях.

«В Европе началось какое-то безумие с подобными спекуляциями. Брюссель стремится переложить ответственность на Россию за собственную неэффективную политику в энергосфере, чтобы ввести жителей Европы в заблуждение. В ЕС продолжают обвинять Москву в своих энергетических и других бедах, поскольку не могут честно признаться, что всё дело в их промахах и введении антироссийских санкций, которые бьют по самим же европейским странам», — заявил в беседе с RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Он также напомнил, что профилактические работы, подобные тем, что проводятся сейчас на газопроводе «Северный поток», периодически идут также на аналогичных объектах в Европе и Азии.

«Они ведутся каждое лето, о чём заранее известно потребителям. Тут нет ничего экстраординарного. Однако в Европе на эту тему появились домыслы, связанные с тем, что такого рода работы на «Северном потоке» могут якобы продлиться дольше, а могут и вовсе закончиться остановкой работы трубопровода. Однако все эти фантазии не имеют никакой связи с реальностью», — подчеркнул Правосудов.

Газовые трубы во Франции

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В свою очередь, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин заявил, что если раньше профилактические работы на «Северном потоке» были незаметны для европейских потребителей, то теперь газовый рынок Европы реагирует даже на эту плановую и стандартную процедуру.

«Ранее газ перенаправлялся по дублирующим маршрутам, но из-за западных санкций таких возможностей сейчас нет. Если бы был запущен «Северный поток — 2», то он бы мог выполнять эти функции, но в Европе отказались и от такого развития событий», — констатировал аналитик в комментарии RT.

Кулагин также прокомментировал ситуацию вокруг ремонта турбины Siemens в Канаде, предназначенной для «Северного потока».

«Это оборудование до сих пор не вернули, хотя должно было быть в срок выполнено техническое и ремонтное обслуживание, без которого на объекте может произойти авария. На «Северном потоке» строго контролируется работоспособность всех агрегатов и соблюдаются интервалы ремонтных работ, которые были определены разработчиком. Поэтому функционирование газопровода во многом будет зависеть от хода этих процессов», — сказал Кулагин.

Впрочем, как отмечает Сергей Правосудов, в Евросоюзе демонстративно продолжают готовиться к «полному перекрытию газового крана» со стороны России, в то время как для этого нет никаких объективных причин, кроме желания Брюсселя побыстрее ликвидировать зависимость ЕС от российских энергоресурсов «без учёта интересов стран объединения», полагает аналитик.

«В ЕС открыто обсуждают, как отказаться от закупок российского газа, но в итоге приходят к выводу, что пока это невозможно. При этом объяснять причины подорожания энергоресурсов Брюсселю, как и европейским национальным правительствам, всё равно надо, поэтому и нарастает количество антироссийских заявлений без какой-либо значимой причины», — считает Правосудов.

По мнению Вячеслава Кулагина, в ситуации вокруг антироссийских заявлений в сфере энергетики со стороны Брюсселя и ряда стран Европы в умах еврочиновников «преобладают не экономические интересы, а политические спекуляции».

«Тут вопрос уже не энергетики и даже не экономики, а глобальной политики и тех надуманных ограничений, с которыми сегодня приходится сталкиваться России в Европе при осуществлении энергопоставок. ЕС всё время говорит об ужесточении такого рода санкций, о ликвидации зависимости от российских энергоресурсов, однако РФ быстро адаптируется к возникшей ситуации и перенаправляет свои ресурсы в Азию, в частности значительно наращивает поставки в Китай», — заключил аналитик.