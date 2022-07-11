Замглавы Еврокомиссии: страны ЕС продолжат готовиться к остановке поставок газа из России

Страны Евросоюза продолжают готовиться к риску полной остановки поставок газа из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы готовимся на уровне ЕС, страны-члены также готовятся к такому варианту», — цитирует его РИА Новости.

Замглавы ЕК добавил, что Еврокомиссия не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но допускает подобный сценарий развития событий.

Ранее сообщалось, что поставки будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.