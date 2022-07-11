Замглавы Еврокомиссии заявил, что не ожидает полного прекращения поставок газа из России
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«Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности полного прекращения поставок российского газа в ЕС.
Ранее сообщалось, что поставки будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.
Кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.