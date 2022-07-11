Замглавы Еврокомиссии заявил, что не ожидает полного прекращения поставок газа из России

Еврокомиссия не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но допускает подобный сценарий развития событий. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности полного прекращения поставок российского газа в ЕС.

Ранее сообщалось, что поставки будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.

Кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.