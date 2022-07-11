Поставки газа по «Северному потоку» приостановились с утра 11 июля

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Поставки газа по «Северному потоку» приостановились с 07:00 мск 11 июля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные оператора трубопровода — компании Nord Stream AG.
Поставки газа по «Северному потоку» приостановились с утра 11 июля
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что поставки по обеим ниткам трубопровода останавливают с целью проведения профилактических работ, в том числе тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Ранее сообщалось, что поставки будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.

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