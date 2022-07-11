Поставки газа по «Северному потоку» приостановят на 10 дней
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что подобные профилактические работы позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода.
Таким образом российский газ будет подаваться в Западную и Центральную Европу только через Украину.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.