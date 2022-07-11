Поставки газа по «Северному потоку» приостановят на 10 дней

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Поставки российского газа по «Северному потоку» утром 11 июля будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобные профилактические работы позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода.

Таким образом российский газ будет подаваться в Западную и Центральную Европу только через Украину.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.

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