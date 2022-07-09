Reuters: Канада приняла решение вернуть Германии турбину для «Северного потока»

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В Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Решение о возврате турбины уже принято», — заявил он.

Отмечается, что во избежание санкций турбина будет сначала доставлена в Германию, которая затем передаст её «Газпрому». 

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.

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